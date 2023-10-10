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علوم

الثقب السنوي في طبقة الأوزون يصل إلى حجم قياسي في سبتمبر

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 10، 2023
الثقب السنوي في طبقة الأوزون يصل إلى حجم قياسي في سبتمبر

أفاد علماء من وكالة الفضاء الأوروبية أن الثقب السنوي في طبقة الأوزون وصل إلى حجم قياسي في سبتمبر الماضي. ويختلف حجم الثقب، الذي يظهر فوق القارة القطبية الجنوبية كل عام، في الحجم بسبب درجة الحرارة والظروف الجوية الأخرى. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الخبر مدعاة للقلق، حيث أن وجود الثقب وتقلباته أمر طبيعي.

إن ما يسمى بـ "الثقب" في طبقة الأوزون هو في الواقع ترقق الغلاف الجوي الذي يحدث موسمياً فوق القارة القطبية الجنوبية خلال فصل الربيع القطبي. تنجم هذه الظاهرة عن الظروف الجوية القاسية والسحب الستراتوسفيرية القطبية الفريدة التي تتشكل عالياً في الغلاف الجوي خلال فصل الشتاء البارد المظلم في القارة القطبية الجنوبية. وتتفاعل هذه السحب مع المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، والتي يتم تنشيطها بواسطة الأشعة فوق البنفسجية عندما تعود الشمس بعد أشهر من الظلام.

وبينما لا يزال الحجم الدقيق للثقب هذا العام قيد التحديد، أفاد علماء في وكالة الفضاء الأوروبية أنه زاد حجمه إلى ثلاثة أضعاف حجم البرازيل في سبتمبر، مما يجعله واحدًا من أكبر الحفر المسجلة في ذلك الوقت. وكانت هناك توقعات بأن ثقب الأوزون قد يكون أكبر من المعتاد هذا العام بسبب بخار الماء المنبعث من ثوران بركان هونجا تونجا في يناير 2022.

ومن المهم أن نلاحظ أن طبقة الأوزون، عامًا تلو الآخر، تسير على الطريق الصحيح نحو التعافي الكامل خلال العقود القليلة المقبلة. وارتبط اكتشاف ثقب الأوزون في السبعينيات والثمانينيات بالتلوث الناجم عن مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، التي كانت تستخدم في تكييف الهواء، وغازات التبريد، وغيرها من التطبيقات. حظر بروتوكول مونتريال، الموقع عام 1970، استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية، لكنها لا تزال موجودة في غلافنا الجوي. تعد مراقبة طبقة الأوزون أمرًا بالغ الأهمية لضمان التزام البلدان ببروتوكول مونتريال وحماية الحياة على الأرض من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة القادمة من الشمس.

المصادر: شركة الطقس، وكالة الفضاء الأوروبية

By مامفو بريشيا

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