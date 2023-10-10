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اكتشاف ثقب الأوزون الضخم فوق القارة القطبية الجنوبية

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 10، 2023
اكتشاف ثقب الأوزون الضخم فوق القارة القطبية الجنوبية

تم اكتشاف ثقب هائل في طبقة الأوزون، تبلغ مساحته 26 مليون كيلومتر مربع، فوق القارة القطبية الجنوبية. ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، يعد هذا أحد أكبر ثقب الأوزون المسجل على الإطلاق، ويبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم البرازيل. تم الكشف عن النتائج بواسطة القمر الصناعي الأوروبي Copernicus Sentinel-5P في 16 سبتمبر 2023.

إن توسع ثقب الأوزون هذا العام جدير بالملاحظة بشكل خاص، حيث زاد حجمه إلى حوالي ضعف حجم القارة القطبية الجنوبية نفسها. ويشتبه العلماء في أن ثوران بركان تونجا تحت الماء في أوائل عام 2022 ربما ساهم في هذا الحدث غير المعتاد.

طبقة الأوزون هي درع واقي في الغلاف الجوي للأرض، وتقع على ارتفاع يتراوح بين 15 إلى 30 كيلومترًا فوق سطح الأرض. فهو يحمي الكوكب من الأشعة فوق البنفسجية الضارة المنبعثة من الشمس. الأوزون هو جزيء أكسجين فريد يتكون من ثلاث ذرات، يمتص إشعاع الشمس ويمنعه من الوصول إلى السطح.

ومن الجدير بالذكر أن اكتشاف ثقوب الأوزون الكبيرة فوق المناطق القطبية للأرض يعود تاريخه إلى عام 1985. وقرر الباحثون أن مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، التي كانت تستخدم على نطاق واسع في علب الأيروسول ومواد التعبئة والتغليف والثلاجات في ذلك الوقت، كانت تتفاعل مع الأوزون في الغلاف الجوي، مما أدى إلى في استنزافها. ونتيجة لذلك، في عام 1989، حظر المجتمع الدولي استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية من أجل السماح لمستويات الأوزون بالتعافي تدريجيا.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال الفجوات في طبقة الأوزون تظهر فوق المناطق القطبية خلال أشهر الشتاء في كل نصف من الكرة الأرضية. ويخلق الهواء البارد سحبًا ستراتوسفيرية قطبية تتكون من بلورات ثلجية صغيرة، مما يؤدي إلى تفاقم الإمداد المحدود بالفعل من الأوزون فوق القطبين.

إن الاكتشاف الأخير لثقب الأوزون الضخم فوق القارة القطبية الجنوبية يسلط الضوء على التحديات المستمرة في الحفاظ على طبقة الأوزون. ويؤكد أهمية استمرار الأبحاث والجهود الدولية للحد من الانبعاثات الضارة وحماية الغلاف الجوي لكوكبنا.

مصادر:
– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)
- بيانات القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل-5P

By فيكي ستافروبولو

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