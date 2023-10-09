يثير توسع ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية مخاوف بشأن استنفاد الأوزون

وصل ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية إلى حجم يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجم البرازيل، مما يشير إلى حالة كبيرة من استنفاد الأوزون. اكتشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) هذا التطور المقلق باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة القمر الصناعي Copernicus Sentinel-5P في 16 سبتمبر 2023.

ويحقق العلماء الآن في الأسباب الكامنة وراء هذه "المنطقة المستنفدة للأوزون" الشاسعة. أحد الروابط المحتملة التي يجري استكشافها هو ثوران بركان تونغا تحت الماء، هونجا تونغا هونجا هاباي، في أوائل عام 2022. وقد أطلق الثوران العنان لموجات صادمة وأثار تحذيرات من تسونامي، حيث التقط القمر الصناعي صورًا للدخان والرماد المتصاعد في الغلاف الجوي.

ويجري الآن دراسة إطلاق الغازات البركانية والهباء الجوي خلال هذا الثوران كعامل محتمل في تفاقم استنفاد طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. وقد لعب القمر الصناعي Copernicus Sentinel-5P، الذي تم إطلاقه في عام 2017، دورًا حاسمًا في مراقبة الغلاف الجوي للأرض كجزء من مهام Copernicus Sentinel.

ووفقا للنتائج الأخيرة التي توصلت إليها وكالة الفضاء الأوروبية، توسع ثقب الأوزون إلى مساحة تبلغ حوالي 26 مليون كيلومتر مربع. وفي حين أن هذا يعد من بين أكبر ثقوب الأوزون الموسمية المسجلة، إلا أنه يتخلف عن الرقم القياسي المسجل في عام 2000 والذي وصل إلى ما يقرب من 28.4 مليون كيلومتر مربع.

تختلف أبعاد ثقب الأوزون على مدار العام، وعادةً ما تبلغ ذروتها بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر. تُعزى هذه الظاهرة إلى ضعف الدوامة القطبية وتبددها في نهاية المطاف في نصف الكرة الجنوبي مع ارتفاع درجات حرارة الستراتوسفير. وتتوقع وكالة الفضاء الأوروبية أن تعود مستويات الأوزون في المنطقة المتضررة إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية ديسمبر.

تلعب طبقة الأوزون الموجودة في الستراتوسفير للأرض دورًا حيويًا في حماية كوكبنا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس. يتكون من تركيز عالٍ من جزيئات الأوزون. تسمح قياسات الأقمار الصناعية، مثل تلك التي يوفرها Sentinel-5P، للعلماء بمراقبة تطور طبقة الأوزون عن كثب.

يعد توسع ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية مدعاة للقلق بسبب آثاره البيئية والصحية المحتملة. وسيكون من الضروري إجراء المزيد من البحث والرصد المستمر لفهم الأسباب الكامنة وراء هذا التطور الكبير وتنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على طبقة الأوزون.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

– المركز الألماني للطيران والفضاء (DLR)