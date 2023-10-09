الحجم القياسي لثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية 2023

وفقا لقياسات القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل-5 بي، فإن ثقب الأوزون هذا العام فوق القارة القطبية الجنوبية هو واحد من أكبر الثقوب المسجلة على الإطلاق. وقد وصلت مساحتها، التي يشار إليها باسم "منطقة استنفاد الأوزون" من قبل العلماء، إلى 26 مليون كيلومتر مربع في 16 سبتمبر 2023، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة البرازيل تقريبًا.

تم إطلاق Copernicus Sentinel-2017P في عام 5، وهو أول قمر صناعي مخصص لمراقبة الغلاف الجوي للأرض. وهو مجهز بمقياس طيف التصوير متعدد الأطياف المتقدم تروبومي، ويمكنه اكتشاف التوقيعات الفريدة للغازات الجوية عبر أطوال موجية مختلفة لتوفير معلومات أكثر دقة وتفصيلاً حول الملوثات.

وشدد دييغو لويولا، أحد كبار العلماء في مركز الفضاء الألماني، على أهمية بيانات Sentinel-5P في مراقبة طبقة الأوزون. وتكمل قياسات القمر الصناعي البيانات التي تم جمعها من المحطات الأرضية وتوسع سجل بيانات الأوزون العالمي لأجهزة استشعار الأقمار الصناعية الأوروبية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

يتم توفير منتج عمود الأوزون الإجمالي Sentinel-5P، الذي يوفر تقييمًا دقيقًا لمستويات الأوزون، لخدمة مراقبة الغلاف الجوي كوبرنيكوس (CAMS) في غضون ثلاث ساعات من وقت القياس. وأشار كبير العلماء في CAMS أنتجي إينيس إلى أن خدمة مراقبة الأوزون والتنبؤ بها كشفت عن بداية مبكرة لثقب الأوزون في عام 2023، والذي يتزايد حجمه باستمرار منذ منتصف أغسطس.

وأكد كلاوس زينر من وكالة الفضاء الأوروبية، ومدير مهمة كوبرنيكوس سنتينل-5 بي، أنه في حين أنه يمكن رصد حدوث ثقب الأوزون من الفضاء باستخدام بيانات الأوزون تروبومي، إلا أنها تشير فقط إلى قوة حقول الرياح الإقليمية حول المناطق القطبية. وبالتالي، لا يمكن استخدام هذه الظواهر بشكل مباشر لرصد التغيرات العالمية في الأوزون.

وفي الختام، كشفت قياسات القمر الصناعي Copernicus Sentinel-5P أن ثقب الأوزون لعام 2023 فوق القارة القطبية الجنوبية هو من بين أكبر الثقوب المسجلة على الإطلاق. وستساهم هذه البيانات في فهم أفضل لاستنفاد طبقة الأوزون وتمكين العلماء من مواصلة مراقبة تطورها عن كثب.

مصادر:

- القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل-5P

– المركز الألماني للطيران والفضاء (DLR)

– خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS)

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)