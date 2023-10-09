ثقب الأوزون المتنامي فوق القارة القطبية الجنوبية

كشفت دراسة جديدة أن الثقب الموجود في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية وصل إلى حجم أكبر بثلاث مرات تقريبًا من حجم البرازيل. تم إجراء هذا التقييم بعد تحليل بيانات الأقمار الصناعية من القمر الصناعي Copernicus Sentinel-5P التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. وتشير الملاحظات إلى أن الفجوة ربما تكون ناجمة عن ثوران بركان تونجا تحت الماء في أوائل عام 2022، والذي أطلق كميات كبيرة من بخار الماء في الهواء.

ويعتقد الخبراء أن وجود بخار الماء ربما أدى إلى تكوين السحب الستراتوسفيرية القطبية. هذه السحب هي المكان الذي يمكن أن تتفاعل فيه مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) وتسريع استنفاد الأوزون، وفقًا لأنتي إينيس، أحد كبار العلماء في خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس.

ويبلغ الحجم الحالي لثقب الأوزون حوالي 26 مليون كيلومتر مربع، مما يجعله واحدًا من أكبر الثقوب المسجلة. آخر مثال مسجل لثقب الأوزون الكبير المماثل حدث في عام 2000 عندما وصلت مساحتها إلى حوالي 28.4 مليون كيلومتر مربع.

ويختلف حجم المنطقة المستنفدة للأوزون على مدار العام، وعادة ما يصل إلى ذروته بين شهري أغسطس وأكتوبر. خلال منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر، يكون الثقب في أكبر حالاته، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الجنوبي. تؤدي هذه الظروف الأكثر دفئًا إلى زيادة استنفاد الأوزون.

الأوزون هو غاز طبيعي يشكل طبقة واقية في الغلاف الجوي للأرض، ويحمينا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس. ومع ذلك، كشف اكتشاف ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية عام 1985 عن الآثار السلبية للأنشطة البشرية التي تستخدم مواد مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية على استنفاد طبقة الأوزون. ومنذ ذلك الحين، تم وضع لوائح صارمة لحظر المواد المستنفدة للأوزون، ويتم مراقبة ثقب الأوزون عن كثب.

مصادر:

- بيانات القمر الصناعي كوبرنيكوس سينتينل-5P التابع لوكالة الفضاء الأوروبية

– أنتجي إينيس، عالم كبير في خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس

– موقع الفضاء.كوم