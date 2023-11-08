استكشاف كوكب الزهرة: كشف أسرار غلافه الجوي

تم اكتشاف رائد من قبل علماء الفلك الذين يدرسون الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. تم الكشف عن علامات واضحة للأكسجين الذري مباشرة في وضح النهار، مما يوفر رؤى جديدة حول ديناميكيات وأنماط دوران الغلاف الجوي للكوكب. بقيادة الفيزيائي هاينز فيلهلم هوبرز من مركز الفضاء الألماني (DLR)، سلطت النتائج التي توصل إليها الفريق الضوء على الاختلافات الصارخة بين كوكب الزهرة والأرض.

كوكب الزهرة، الذي يشار إليه غالبًا باسم التوأم الشرير للأرض، يتشابه مع كوكبنا من حيث الكتلة والتكوين. ومع ذلك، فهي تمتلك بيئة معادية حيث يبلغ متوسط ​​درجة حرارة سطحها 464 درجة مئوية (867 فهرنهايت) بسبب سحب ثاني أكسيد الكربون الكثيفة التي تخلق ظاهرة الاحتباس الحراري. ويدور الغلاف الجوي للكوكب بمعدل مذهل، مما يتسبب في رياح قوية يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 700 كيلومتر في الساعة.

لقد انبهر العلماء بالتناقض الحاد بين كوكب الزهرة والأرض، وهم حريصون على معرفة المزيد عن كوكبنا المجاور. ومن خلال دراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، نأمل في الحصول على فهم أفضل لما أدى إلى المسارات المتباينة لهذين العالمين. هل كان كوكب الزهرة مشابهًا للأرض ذات يوم، أم أنه كان مقدرًا له دائمًا أن يكون حفرة موت غير مضيافة؟

يلعب الأكسجين الذري دورًا حاسمًا في كشف أسرار كوكب الزهرة. على عكس الأكسجين الجزيئي الذي نتنفسه (O2)، يتكون الأكسجين الذري من ذرات أكسجين مفردة شديدة التفاعل. على الأرض، يتوافر الأكسجين الذري على ارتفاعات عالية نتيجة لتحلل الأكسجين الجزيئي بواسطة الفوتونات الشمسية.

وتحدث عملية مماثلة على كوكب الزهرة عندما يتفاعل ضوء الشمس مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي. يؤدي هذا إلى إنتاج الأكسجين الذري وأول أكسيد الكربون، اللذين يتحدان لاحقًا لتكوين ثاني أكسيد الكربون على الجانب الليلي للكوكب. في حين أنه تم رصد الأكسجين الذري خلال هذه العملية على الجانب الليلي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم اكتشافه فيها على الجانب النهاري من كوكب الزهرة.

قام فريق البحث بقيادة هوبرز بتحليل البيانات التي جمعها مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA)، وهو مرصد يحلق على ارتفاع عالٍ في الغلاف الجوي للأرض. ومن خلال ملاحظاتهم، وجدوا أن تركيزات الأكسجين الذري تبلغ ذروتها على ارتفاع حوالي 100 كيلومتر (62 ميلًا)، بين نمطين مهيمنين للدوران الجوي على كوكب الزهرة.

يفتح هذا الاكتشاف المهم فرصًا جديدة لاستكشاف المنطقة الانتقالية للغلاف الجوي لكوكب الزهرة باستخدام الأكسجين الذري كمورد. ستوفر عمليات الرصد الإضافية، خاصة بالقرب من نقاط محددة في الغلاف الجوي، فهمًا أكثر تفصيلاً لهذه المنطقة الغريبة وستعزز البعثات الفضائية المستقبلية إلى كوكب الزهرة.

ومن خلال مقارنة قياسات الأكسجين الذري في الغلاف الجوي للأرض والمريخ والزهرة، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للعوامل التي ساهمت في الاختلافات الشاسعة بين هذه الأجواء الكوكبية. يمهد هذا البحث، المنشور في مجلة Nature Communications، الطريق لفهم أعمق للألغاز المحيطة بالزهرة والأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الأكسجين الذري؟

يختلف الأكسجين الذري عن الأكسجين الذي نتنفسه (O2). وهو يتألف من ذرات أكسجين منفردة شديدة التفاعل وترتبط بسهولة مع الذرات الأخرى. على الأرض، غالبًا ما يوجد الأكسجين الذري على ارتفاعات أعلى، حيث يتم إنشاؤه من خلال التفكك الضوئي للأكسجين الجزيئي.

ما أهمية دراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة؟

تسمح دراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة للعلماء بالحصول على نظرة ثاقبة للمسارات المتباينة التي سلكها كوكب الزهرة والأرض. ومن خلال فهم الاختلافات بين هذين الكوكبين، يمكننا تسليط الضوء على العوامل التي شكلت بيئاتهم وربما الكشف عن أدلة حول مستقبل الأرض.

كيف تم اكتشاف الأكسجين الذري على كوكب الزهرة؟

استخدم علماء الفلك مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA) لجمع البيانات عن الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تمكنوا من الكشف مباشرة عن وجود الأكسجين الذري على الجانب النهاري من كوكب الزهرة، مما يوفر معلومات قيمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب وأنماط الدورة الدموية.

ما الذي ستركز عليه عمليات الرصد والبعثات المستقبلية؟

تهدف عمليات الرصد والبعثات المستقبلية إلى جمع معلومات أكثر تفصيلاً حول المنطقة الانتقالية الفريدة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. وسيتضمن ذلك دراسة نقاط محددة، مثل المناطق المضادة للشمس وتحتها، لتعزيز فهمنا لديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ودعم استكشافات الفضاء المستقبلية.