غالبًا ما يتم الاستهانة بإهمال Thescelosaurus وإساءة فهمه، ويُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه ديناصور عادي. ومع ذلك، فإن الاكتشافات الأخيرة من تحليل الأشعة المقطعية التي أجراها ديفيد باتون، وهو باحث سابق في جامعة بريملي لما بعد الدكتوراه، قد سلطت الضوء على مزيج رائع من السمات الحسية التي تشير إلى نمط حياة تحت الأرض جزئيًا.

استخدم باتون تقنيات المسح المقطعي المحوسب المتقدمة لإعادة بناء الأنسجة الرخوة رقميًا داخل جمجمة ثيسيلوصور، المعروف باسم ويلو. ومن خلال المقارنة التفصيلية مع الديناصورات الأخرى وأحفادها في العصر الحديث، ظهرت صورة حسية فريدة من نوعها. يشير نطاق السمع الضعيف لدى Willo ولكن حاسة الشم والتوازن الاستثنائية إلى استراتيجية تكيفية مثيرة للاهتمام.

على عكس التصور الأولي للثيسيلوصور على أنه غير مثير للاهتمام، فإن الجمع بين نقاط القوة والضعف الحسية لديه بعيد عن أن يكون عاديًا. على الرغم من أن قدراته السمعية كانت محدودة، خاصة في الأصوات عالية النبرة، فقد أظهر قدرة على اكتشاف الأصوات منخفضة التردد المشابهة لتلك الخاصة بالتي ريكس الهائل. وقد يكون هذا مفيدًا في الكشف عن الحيوانات المفترسة وضمان بقائها على قيد الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك Thescelosaurus بصيلات شمية تفوق تلك الموجودة في الديناصورات المعروفة الأخرى وكانت مماثلة لتلك الموجودة في التماسيح الحديثة. ربما لعبت حاسة الشم القوية دورًا حاسمًا في تحديد مصادر الغذاء مثل الجذور والدرنات المدفونة.

ومن اللافت للنظر أن Thescelosaurus أظهر أيضًا إحساسًا متقدمًا بالتوازن، وهي سمة شائعة في الحيوانات التي تنخرط في سلوك الحفر. وهذا يدعم بقوة فرضية أسلوب الحياة شبه الأحفوري للثيسيلوصور.

في حين أن الطبيعة الدقيقة لأنشطتها تحت الأرض لا يمكن تحديدها بشكل نهائي، فإن الأدلة تشير بقوة إلى أن Thescelosaurus انخرط في سلوكيات مشابهة لأسلافه الذين كانوا يختبئون. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لفهم الحياة اليومية للديناصورات ويضيف طبقة آسرة لفهمنا لبيئة الديناصورات.

يخطط متحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية لإبراز ويلو في معرض تفاعلي كجزء من تجربة Dueling Dinosaurs القادمة، مما يوفر للزوار لمحة عن عالم Thescelosaurus. سيوفر هذا العرض الغامر، المقرر إطلاقه عام 2024، فرصة للاستكشاف وتقدير أعمق للقدرات الحسية لحياة ما قبل التاريخ.

في الختام، فإن ثيسيلوصور إهمالوس، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه عادي وغير مثير للاهتمام، قد اتخذ الآن هوية جديدة. ومن خلال الأبحاث الأخيرة، اكتشفنا ديناصورًا مزودًا بمجموعة أدوات حسية مكيفة تمامًا للوجود المحتمل تحت الأرض. لا تعيد هذه الدراسة تعريف إرث ويلو فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لمزيد من التحقيقات في القدرات الحسية لمخلوقات ما قبل التاريخ.

الأسئلة المتكررة ما هو الإهمال ثيسيلوصور؟ Thescelosaurus إهمال هو ديناصور يتمتع بقدرات حسية فريدة من نوعها تم الاستهانة بها في السابق. ما هي نتائج تحليل الأشعة المقطعية لديفيد باتون؟ كشف تحليل الأشعة المقطعية لديفيد باتون أنه على الرغم من مظهره البسيط، إلا أن Thescelosaurus كان يتمتع بمظهر حسي يتميز بنطاق سمع ضعيف، وحاسة شم استثنائية، وتوازن، مما يشير إلى نمط حياة محتمل تحت الأرض. كيف يمكن مقارنة حاسة السمع لدى Thescelosaurus بحاسة السمع لدى T. rex؟ كانت قدرات السمع لدى Thescelosaurus محدودة، خاصة في الأصوات عالية النبرة. ومع ذلك، كان لديه قدرة مماثلة على اكتشاف الأصوات منخفضة التردد مثل التيرانوصور ريكس، والتي كان من الممكن أن تكون مفيدة للبقاء على قيد الحياة. ما هو الدور الذي لعبته حاسة الشم المتزايدة لدى ثيسيلوصور؟ كان لدى Thescelosaurus بصيلات شمية متطورة للغاية، متجاوزة تلك الموجودة في الديناصورات المعروفة الأخرى، ويمكن مقارنتها بالتماسيح الحديثة. وربما كانت حاسة الشم القوية هذه حاسمة في تحديد مصادر الغذاء المدفونة مثل الجذور والدرنات. هل انخرط Thescelosaurus في سلوك الاختباء؟ على الرغم من أنه لا يمكن إثبات ذلك بشكل قاطع، فقد أظهر Thescelosaurus إحساسًا متقدمًا بالتوازن يرتبط عادةً بالحيوانات التي تنخرط في الحفر. يشير هذا بقوة إلى أسلوب حياة شبه أحفوري.