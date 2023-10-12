توصلت الدراسة إلى ذوبان الأرفف الجليدية في القطب الجنوبي بمعدل ينذر بالخطر

اكتشف العلماء أن 71 من أصل 162 من الأرفف الجليدية المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية قد انخفض حجمها على مدار 25 عامًا، مما أدى إلى إطلاق 7.5 تريليون طن متري من المياه الذائبة في المحيطات. وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances، إلى أن جميع الأرفف الجليدية تقريبًا على الجانب الغربي من القارة القطبية الجنوبية شهدت فقدان الجليد، بينما ظلت معظم الأرفف الموجودة على الجانب الشرقي مستقرة أو زادت في الحجم.

وحسب الباحثون أنه تم تصدير ما مجموعه 67 تريليون طن متري من الجليد إلى المحيط على مدى 25 عاما، يقابله 59 تريليون طن متري أضيفت إلى الرفوف الجليدية. وأدى ذلك إلى خسارة صافية قدرها 7.5 تريليون طن متري. ووفقا للباحث الرئيسي الدكتور بنيامين دافيسون من جامعة ليدز، فإن تدهور الرفوف الجليدية يتأثر بدرجة حرارة المحيط والتيارات المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية. يواجه الجانب الغربي المكشوف مياهًا دافئة تؤدي إلى تآكل الرفوف الجليدية، بينما الجانب الشرقي المحمي محمي بشريط من الماء البارد على الساحل.

وتشير الدراسة إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان هي عامل مهم في فقدان الجليد، حيث أن أنماط المناخ الطبيعية كانت ستسمح ببعض إعادة نمو الجليد. تعمل الرفوف الجليدية كحواجز للأنهار الجليدية، مما يبطئ تدفق الجليد إلى المحيطات. عندما تصبح الأرفف الجليدية رقيقة أو يقل حجمها، يتسارع معدل فقدان الجليد من الأنهار الجليدية.

وقام البحث بتحليل أكثر من 100,000 ألف صورة رادارية عبر الأقمار الصناعية لتقييم صحة الرفوف الجليدية. تسلط النتائج الضوء على التداعيات المحتملة على النظام الجليدي في القطب الجنوبي ودوران المحيطات العالمي إذا استمرت الرفوف الجليدية في الاختفاء أو التقلص. يمكن للمياه العذبة المنبعثة في المحيط نتيجة ذوبان الجليد أن تعطل الدورة الدموية في المحيطات، والتي تلعب دورًا حاسمًا في نقل العناصر الغذائية والحرارة والكربون في النظام البيئي القطبي.

مصادر:

– دراسة منشورة في Science Advances

– جامعة ليدز

- وكالة الفضاء الأوروبية