كشف العلماء أن أكثر من 40% من الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية فقدت حجمها على مدار الـ 25 عامًا الماضية، مما يشكل خطرًا كبيرًا لارتفاع منسوب مياه البحر. ويعتقد أن هذا الفقد في حجم الجليد ناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، حيث تعمل الأرفف الجليدية كمثبتات حاسمة للأنهار الجليدية الضخمة في القارة.

الرفوف الجليدية هي امتدادات للصفائح الجليدية التي تغطي القارة القطبية الجنوبية، وتطفو على البحار المحيطة بها. وهي تعمل بمثابة "سدادات"، مما يبطئ تدفق الجليد من الأنهار الجليدية إلى المحيط. ومع تقلص هذه الرفوف الجليدية، يضعف استقرار السدادات، مما يؤدي إلى زيادة فقدان الجليد من الأنهار الجليدية.

وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances، أكثر من 100,000 ألف صورة رادارية عبر الأقمار الصناعية لتقييم صحة الرفوف الجليدية البالغ عددها 162 في القارة القطبية الجنوبية. ومن بين 71 رفًا جليديًا تمت دراستها، انخفض حجمها بين عامي 1997 و2021. وساهم هذا التدهور في الرفوف الجليدية بحوالي ستة ملليمترات في ارتفاع مستوى سطح البحر عالميًا خلال فترة الدراسة، وفقًا لبنجامين دافيسون، الباحث الرئيسي من جامعة ليدز. .

وفي حين أن القارة القطبية الجنوبية تساهم حاليا بنسبة 6% فقط من إجمالي ارتفاع مستوى سطح البحر، إلا أن هناك مخاوف من أن هذا قد يزيد بشكل كبير إذا استمرت الرفوف الجليدية في التدهور. وشهد ربع القرن قيد الاستعراض ما يقرب من 67 تريليون طن من الجليد يتسرب إلى المحيطات، يقابله إضافة 59 تريليون طن، مما أدى إلى إطلاق صافي قدره 7.5 تريليون طن من المياه الذائبة.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على التأثير غير المتكافئ على مناطق مختلفة من القارة القطبية الجنوبية. وفي غرب القارة القطبية الجنوبية، فقدت الرفوف الجليدية حجمها بسبب تعرضها للمياه الدافئة مما أدى إلى تآكلها من الأسفل. يمثل الذوبان عند القاعدة 95% من صافي الخسارة البالغة 1.9 تريليون طن من الجليد في جرف جيتز الجليدي الغربي وحده. والولادة، وهي العملية التي تنفصل فيها قطع الجليد إلى المحيط، هي المسؤولة عن الخسارة المتبقية.

في المقابل، ظلت الجروف الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية إما مستقرة أو شهدت نموًا، محمية بشريط من الماء البارد على طول الساحل يحميها من التيارات الأكثر دفئًا. ومع ذلك، أكدت آنا هوج، الأستاذة بجامعة ليدز والمؤلفة المشاركة في الدراسة، على الاستنزاف المستمر بسبب الذوبان والانفصال في المنطقة، مما يوفر دليلاً إضافيًا على تغير مناخ القارة القطبية الجنوبية.

تمتد آثار ذوبان الجروف الجليدية إلى ما هو أبعد من ارتفاع منسوب مياه البحر. ويمكن أن يعطل دوران المحيطات العالمي، الذي يلعب دورا حاسما في نقل المواد الغذائية والحرارة والكربون. قد تؤدي المياه العذبة المضافة من ذوبان الجليد إلى تخفيف المياه الكثيفة والمالحة في المحيط الجنوبي، مما قد يضعف الحزام الناقل للمحيطات العالمي ويؤثر على تنظيم المناخ العالمي.

ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث ورصد الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية لفهم العواقب الطويلة الأجل لتدهورها على مستويات سطح البحر وتنظيم المناخ العالمي.

مصادر:

– مجلة التقدم العلمي

– جامعة ليدز

- وكالة الصحافة الفرنسية