أندروميدا، غير متوقع: الفائزون في مسابقة مصور علم الفلك لهذا العام يكشفون عن صور فلكية مذهلة

تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة مصور الفلك الخامس عشر لهذا العام، حيث حصل مارسيل دريشسلر، وكزافييه ستروتنر، ويان سينتي على الجائزة الإجمالية. تكشف الصورة الفائزة، التي تحمل عنوان "أندروميدا، غير متوقع"، عن قوس بلازما ضخم يقع بجوار مجرة ​​المرأة المسلسلة (M15)، مما أثار تعاونًا علميًا عالميًا لأنه قد يكون أكبر هيكل من نوعه بالقرب من درب التبانة.

مجرة المرأة المسلسلة، أقرب جيراننا الحلزونيين، كانت منذ فترة طويلة موضوعًا شائعًا في التصوير الفلكي. ومع ذلك، ما يميز هذا الاكتشاف هو الحجم الهائل للقوس، الذي يمتد حوالي 1.5 × 0.45 درجة، وقربه من مركز M1.2، جنوب شرق الجسم الرئيسي للمجرة، بـ 31 درجة فقط.

تم التقاط هذه الصورة الرائعة باستخدام تلسكوب Takahashi FSQ-106EDX4، وحامل Sky-Watcher EQ6 Pro، وكاميرا ZWO ASI2600MM Pro. وأعرب المصورون عن امتنانهم للجائزة، معربين عن تقديرهم للدعم والتشجيع الذي تلقوه. أشاد القاضي لازلو فرانسيكس بالصورة لمساهمتها في التصوير الفلكي.

مُنح لقب أفضل مصور فلكي شاب لهذا العام للمراهقين الصينيين رونوي شو وبينيو وانغ لتعاونهما في "سديم الدجاج الراكض". ومن بين الفائزين الآخرين في فئات مختلفة أندرياس إيتل، وجيمس باجولي، وإدواردو شابيرجر بوبو، وأنجل آن، وجون وايت، الذي فازت صورته "Black Echo" بجائزة آني ماندر لابتكار الصور من خلال التمثيل البصري لصوت الثقب الأسود.

وأشار الدكتور إد بلومر، عالم الفلك في مرصد غرينتش الملكي، إلى الاكتشافات الحقيقية التي تم التقاطها في مسابقة هذا العام. تم تلقي أكثر من 4,000 مشاركة من 64 دولة، مما سلط الضوء على الاهتمام العالمي بالتصوير الفلكي. حصل الفائزون على جائزة نقدية قدرها 10,000 جنيه إسترليني، في حين تم أيضًا تكريم الوصيفين والمشاركين الذين حصلوا على ثناء كبير.

سيتم عرض جميع الصور الفائزة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الصور المختارة، في المتحف البحري الوطني في لندن اعتبارًا من 16 سبتمبر. ويقدم المعرض فرصة فريدة للاستمتاع بجمال الكون الذي التقطه المصورون الفلكيون الموهوبون من جميع أنحاء العالم.

مصادر:

مسابقة مصور علم الفلك لهذا العام

المرصد الملكي غرينتش