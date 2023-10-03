انتهاء مهمة لونا-25 الروسية بتحطمها بسبب عطل في وحدة التحكم

كشفت وكالة الفضاء الروسية الحكومية روسكوزموس أن عطلًا في وحدة التحكم على متن المركبة أدى إلى تحطم المركبة الفضائية لونا-25 على القمر. فشلت وحدة التحكم في تعطيل نظام الدفع، مما تسبب في انفجاره لفترة أطول من اللازم، مما أدى إلى خروج المركبة الفضائية عن السيطرة واصطدامها بالقمر. يمثل هذا الفشل نهاية أول مهمة روسية إلى القمر منذ 47 عامًا.

وحدث الخلل عند إصدار نبضة تصحيحية لنقل المركبة الفضائية من مدار قمري دائري إلى مدار ما قبل الهبوط الإهليلجي. وعمل نظام الدفع لمدة 127 ثانية بدلا من 84 ثانية المخطط لها، مما أدى إلى وقوع الحادث. كان السبب الأكثر ترجيحًا للخلل هو فشل وحدة قياس السرعة الزاوية لنظام التحكم الموجود على متن الطائرة، مما أدى إلى إصدار أوامر بيانات غير صحيحة وعدم إيقاف تشغيل نظام الدفع عند الحاجة.

ويمثل هذا الحادث انتكاسة لقوة روسيا الفضائية، وهو ما يسلط الضوء على تراجعها منذ أيام المنافسة في الحرب الباردة. خلال تلك الفترة، كانت موسكو أول من أطلق قمرًا صناعيًا، سبوتنيك 1، إلى مداره في عام 1957، وأصبح رائد الفضاء السوفييتي يوري جاجارين أول شخص يسافر إلى الفضاء في عام 1961.

وعلى الرغم من هذا الفشل، يظل الكرملين متفائلاً بشأن مستقبل روسيا في مجال استكشاف الفضاء. وقد قللت من أهمية الحادث وذكرت أن الخطط الطموحة في الفضاء ستستمر.

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