نظرة فاحصة على الشمس: اكتشف العلماء رؤى جديدة حول حجمها

قد يحتاج فهمنا للشمس، النجم الذي يقع في قلب نظامنا الشمسي، إلى بعض التعديلات. وجدت دراسة حديثة أجراها اثنان من علماء الفلك أدلة تشير إلى أن نصف قطر شمسنا أصغر قليلاً مما كان يعتقد سابقًا.

ويعتمد البحث، الذي يمر حاليًا بعملية مراجعة النظراء، على تحليل الموجات الصوتية المتولدة داخل البلازما الساخنة للشمس. يمكن لهذه الأصوات الرنانة، التي يشار إليها باسم الأوضاع p، أن توفر معلومات قيمة حول تغيرات الضغط التي تحدث داخل الشمس.

يجادل عالما الفيزياء الفلكية ماساو تاكاتا من جامعة طوكيو ودوغلاس جوف من جامعة كامبريدج بأن تذبذبات الوضع p توفر فهمًا أكثر شمولاً لداخل الشمس مقارنة بالموجات الصوتية الأخرى. ومن خلال تخيل الشمس كجرس يهتز باستمرار، يمكننا تصور ملايين الموجات الصوتية المتذبذبة التي يتم إنتاجها داخل قلبها.

من بين هذه الموجات الصوتية، تعد الأوضاع p مفيدة بشكل خاص لدراسة البلازما الساخنة الدوامة داخل الشمس، في حين تعد الأوضاع f أكثر ملاءمة لتحليل تأثيرات الجاذبية. ومن خلال الجمع بين العديد من أوضاع p، يمكن للعلماء إنشاء صورة مفصلة لبنية الشمس وسلوكها.

اعتمد النموذج المرجعي التقليدي لنصف قطر الشمس على الأوضاع f، التي لا تمتد إلى حافة الغلاف الضوئي للشمس، وبدلاً من ذلك تصل إلى "السطح الوهمي". وقد دفع هذا تاكاتا وجوف إلى اقتراح أن الأوضاع p توفر قياسًا أكثر دقة لنصف قطر الشمس.

واستنادًا إلى حساباتهم باستخدام ترددات الوضع p، يقترح هؤلاء الباحثون أن نصف قطر الغلاف الضوئي للشمس أصغر قليلاً مما تم تقديره مسبقًا. وعلى الرغم من أن الفرق قد يكون ضئيلًا، إلا أنه له آثار مهمة على فهمنا للشمس.

تسلط عالمة الفيزياء الفلكية إميلي برونسدن الضوء على تعقيد فهم الأسباب الكامنة وراء هذه الاختلافات، حيث أن هناك العديد من العوامل المؤثرة. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تتحدى النموذج التقليدي وتفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الاستكشاف في طبيعة نجمنا.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف قاس الفلكيون نصف قطر الشمس؟

ج: قام علماء الفلك بقياس نصف قطر الشمس بناءً على تحليل الموجات الصوتية التي تسمى الأوضاع p والتي يتم توليدها واحتجازها داخل البلازما الساخنة للشمس.

س: كيف تختلف الأوضاع p عن الموجات الصوتية الأخرى؟

ج: توفر الأوضاع P رؤية أكثر شمولاً للجزء الداخلي للشمس لأنها تسمح بفهم قوي ديناميكيًا مقارنة بالموجات الصوتية المتذبذبة الأخرى.

س: ما هو النموذج المرجعي التقليدي لنصف قطر الشمس؟

ج: اعتمد النموذج التقليدي على الأوضاع f لقياس نصف قطر الشمس، على الرغم من أن بعض علماء الفلك يجادلون بأن هذه الأوضاع ليست موثوقة تمامًا بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى حافة الغلاف الضوئي للشمس.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه النتائج؟

ج: تشير النتائج إلى أن نصف قطر الشمس أصغر قليلاً مما كان يُعتقد سابقًا، مما يتحدى النموذج التقليدي ويتطلب إعادة تقييم فهمنا لخصائص الشمس.

س: كيف تم الحصول على النتائج؟

ج: أجرى الباحثون حسابات بناءً على ترددات الوضع p لتقدير حجم نصف قطر الغلاف الضوئي للشمس.