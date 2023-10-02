وجدت الدراسة أن كتلة درب التبانة أصغر مما كان يعتقد سابقًا

قدمت دراسة حديثة قياسا أكثر دقة لكتلة مجرتنا درب التبانة، وأظهرت النتائج أنها أصغر مما كان مقدرا سابقا. قد يكون تحديد كتلة المجرة أمرًا صعبًا، لكن إحدى الطرق تتضمن فحص منحنى دورانها، الذي يقيس سرعة النجوم بالنسبة إلى بعدها عن مركز المجرة. ومن خلال تحليل منحنى الدوران، يستطيع العلماء تقدير الكتلة الإجمالية للمجرة.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بدراسة مجرة ​​درب التبانة، هناك عوائق بسبب وجود الغاز والغبار، مما يعيق رؤيتنا للنجوم داخل المجرة. وللتغلب على ذلك، استخدم العلماء الهيدروجين المحايد، الذي ينبعث منه ضوء خافت، لقياس منحنى الدوران. على الرغم من أنها ليست دقيقة مثل القياسات النجمية، فقد قدمت هذه الطريقة تقديرًا تقريبيًا لكتلة المجرة.

استخدمت الدراسة الجديدة بيانات من المركبة الفضائية جايا، والتي تحتوي على معلومات حول مواقع وحركات مليارات النجوم. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تمكن الباحثون من توليد منحنى دوران دقيق لمجرة درب التبانة. وحددوا ما يشار إليه بالانحدار الكبلري، وهو ما يشير إلى المنطقة الخارجية من المجرة التي تبدأ فيها سرعات النجوم في الانخفاض وفقا لقوانين كبلر. أتاحت هذه المعلومات للفريق تحديد حد أعلى لكتلة درب التبانة.

وكشفت الدراسة أن أفضل ما يناسب بياناتهم هو أن الكتلة تبلغ حوالي 200 مليار كتلة شمسية، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة. الحد الأعلى المطلق لكتلة درب التبانة هو 540 مليار كتلة شمسية، مما يشير إلى أن المجرة تبلغ حوالي نصف كتلة ما كان يعتقد سابقًا.

ويشير هذا الاكتشاف أيضًا إلى أن مجرة ​​درب التبانة تحتوي على مادة مظلمة أقل مما كان يعتقد سابقًا، مع الأخذ في الاعتبار الكمية المعروفة من المادة العادية في المجرة. المادة المظلمة هي شكل غامض من المادة لا تتفاعل مع الضوء، ويُعتقد أنها تشكل جزءًا كبيرًا من كتلة الكون.

في الختام، توفر هذه الدراسة رؤية جديدة لكتلة مجرة ​​درب التبانة، مما يدل على أنها أصغر حجما وتحتوي على مادة مظلمة أقل مما كان مقدرا سابقا. يعد القياس الدقيق لكتلة المجرة مهمة صعبة، لكن التقدم في التكنولوجيا وتحليل البيانات، مثل تلك المستخدمة في هذه الدراسة، يستمر في تسليط الضوء على أسرار كوننا.

مصادر:

– الكون اليوم (المقال الأصلي)