أظهرت دراسة أن حدثًا غامضًا أدى إلى تغيير هالة المادة المظلمة في مجرتنا

تشير دراسة حديثة إلى أن كتلة ضخمة من المادة المظلمة غير المرئية تسببت في تشويه كبير في شكل مجرتنا. وبينما كان العلماء يعتقدون في البداية أن مجرة ​​درب التبانة عبارة عن قرص مسطح ذو ذراعين حلزونيين، فقد كشفت القياسات التي تم إجراؤها على مدى القرن الماضي عن انحناء غير مبرر. يحدث الالتواء بشكل رئيسي عند حدود المجرة، حيث تنخفض بعض المناطق بينما تتوهج مناطق أخرى للأعلى، مما يعطيها مظهر سمبريرو محطم.

ربما كشفت عمليات المحاكاة الحاسوبية التي أجراها الباحثون عن السبب وراء هذه الظاهرة. تشير عمليات المحاكاة إلى حدث غامض أدى إلى تعطيل محاذاة هالة المادة المظلمة غير المرئية في مجرتنا. تُظهر الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Astronomy في 14 سبتمبر، أدلة دامغة على أن مجرتنا مغلفة بهالة مائلة من المادة المظلمة.

المادة المظلمة هي نوع بعيد المنال من المادة التي تشكل حوالي 85٪ من إجمالي مادة الكون. وعلى الرغم من أنه لا يتفاعل بشكل مباشر مع الضوء ويظل غير مرئي، إلا أنه يمكن ملاحظة تأثيرات جاذبيته. المادة المظلمة هي المسؤولة عن تسريع النجوم إلى سرعات غير عادية أثناء دورانها حول مراكز المجرة، مما يؤدي إلى تشويه ضوء النجوم البعيد، وتشكيل الهالة المجرية لمجرة درب التبانة.

وتشير الهالة المجرية إلى مجال واسع من النجوم التي تطفو مثل أوراق الشجر على بركة من المادة المظلمة، وتقع خلف الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة. أظهرت التحقيقات الأخيرة باستخدام مركبة غايا الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية أن النجوم الموجودة داخل الهالة المجرية منحرفة بشكل غريب.

وفي محاولة لفهم الآثار المترتبة على الهالة النجمية غير المتوازنة لهالة المادة المظلمة، استخدم علماء الفلك نماذج حاسوبية لإعادة إنشاء مجرة ​​شابة تشبه درب التبانة. وتضمن النموذج هالة من المادة المظلمة مائلة بمقدار 25 درجة بالنسبة للقرص. وبعد محاكاة المجرة لمدة 5 مليارات سنة، اكتشف الباحثون أن نموذجهم يشبه مجرتنا إلى حد كبير.

لا يزال السبب وراء اختلال هالة المادة المظلمة غير واضح. ومع ذلك، تشير عمليات المحاكاة التي أجراها الباحثون إلى أنه من المحتمل أن يكون نتيجة اصطدام هائل، ومن المحتمل أن يشمل اصطدام مجرة ​​أخرى بمجرتنا. من الممكن أن يكون هذا الاصطدام قد تسبب في ميل هالة المادة المظلمة للأعلى بما يصل إلى 50 درجة قبل أن تنخفض ببطء إلى ارتفاعها الحالي البالغ 20 درجة.

مصادر:

"لقد أدت فقاعة ضخمة من المادة المظلمة غير المرئية إلى تغيير شكل مجرتنا"

"يمكن أن تتراكم المادة المظلمة داخل النجوم الميتة - مع عواقب محتملة متفجرة"