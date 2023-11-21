رؤى جديدة حول نمو الميكروبات في الفضاء: استكشاف دور الجاذبية

تعاون باحثان من كلية الهندسة بجامعة ولاية أوريغون مع وكالة ناسا للتعمق في العلاقة المثيرة للاهتمام بين الجاذبية والنمو الميكروبي. حصلت دورث وايلدنشايلد وتالا نافاب-دانشماند على منحة بقيمة 525,000 ألف دولار من المؤسسة الوطنية للعلوم لإجراء تجارب على محطة الفضاء الدولية (ISS) من أجل فحص تكوين وتطوير الأغشية الحيوية في التربة والصخور المشبعة جزئيًا.

تلعب الأغشية الحيوية، وهي مجموعات من الكائنات الحية الدقيقة التي تلتصق بالأسطح وبعضها البعض، دورًا حاسمًا في مجالات الدراسة المختلفة. ومن خلال التحقيق في نموها في الوسائط المسامية، يهدف الباحثون إلى اكتساب رؤى ذات آثار مجتمعية كبيرة. يتمتع هذا البحث بالقدرة على تعزيز تقنيات معالجة المياه الجوفية، وتحسين عمليات معالجة المياه، وتوفير معرفة قيمة في علوم التربة والزراعة. علاوة على ذلك، تؤثر الأغشية الحيوية أيضًا على تلوث الأجهزة الميكانيكية والمزروعات الطبية.

إن فهم سلوك الكائنات الحية الدقيقة في ظروف الجاذبية الصغرى يمكن أن يسلط الضوء أيضًا على تأثيرها على الأنظمة الهندسية وصحة الإنسان أثناء الرحلات الفضائية المأهولة. ومن خلال دراسة تكوين الأغشية الحيوية في بيئة فريدة مثل محطة الفضاء الدولية، يمكن الحصول على معلومات جديدة فيما يتعلق بالسلوك الميكروبي المتغير في الفضاء.

مصحوبًا بصور آسرة، مثل صورة بحيرة في المملكة المتحدة تعرض الوحل البرتقالي النابض بالحياة الناتج عن الأكسدة البكتيرية للحديد في المياه الجوفية، يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة في دراسة النمو الميكروبي. توفر السماء الزرقاء المتباينة المنعكسة في الماء خلفية مذهلة بصريًا للطين الملون، لتكون بمثابة تذكير بالتنوع المثير للأغشية الحيوية.

من خلال التحقيق في آثار الجاذبية على تكوين الأغشية الحيوية، يمهد هؤلاء العلماء الطريق لاكتشافات رائدة من شأنها أن تؤثر على مجموعة من المجالات على الأرض وفي استكشاف الفضاء. وبينما تستعد العينات التي أعدها وايلدنشايلد ونافاب-دانشماند للإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، فإننا ننتظر بفارغ الصبر الأفكار القيمة التي ستنتجها.

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الأسئلة الشائعة

س: ما هي الأغشية الحيوية؟

ج: الأغشية الحيوية هي مجتمعات من الكائنات الحية الدقيقة التي تلتصق بالأسطح وتشكل الركام.

س: ما مدى ارتباط الأغشية الحيوية بمختلف المجالات؟

ج: للأغشية الحيوية تأثيرات كبيرة على معالجة المياه الجوفية وطرق معالجة المياه والتربة والعلوم الزراعية. كما أنها تساهم في تلوث الأجهزة الميكانيكية والطبية.

س: ما الدور الذي تلعبه الجاذبية في نمو الميكروبات؟

ج: تتم دراسة تأثير الجاذبية على تكوين الأغشية الحيوية لفهم السلوك الميكروبي في كل من البيئات الأرضية والجاذبية الصغرى، بما في ذلك الرحلات الفضائية.

س: ما هو الهدف من التجارب على محطة الفضاء الدولية؟

ج: تهدف التجارب إلى اكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين الأغشية الحيوية وتطويرها في التربة والصخور المشبعة جزئيًا في ظل ظروف الجاذبية الصغرى.

س: كيف يمكن لهذا البحث أن يفيد المجتمع؟

ج: لهذا البحث تطبيقات محتملة في مجالات معالجة المياه الجوفية ومعالجة المياه وعلوم التربة والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساهم في فهمنا للسلوك الميكروبي في الفضاء وتأثيره على صحة الإنسان أثناء البعثات الفضائية.