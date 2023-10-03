مجموعة عينات OSIRIS-REx التابعة لناسا تتجاوز التوقعات، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التنظيم

تتقدم عملية المعالجة الأولية لجمع عينات OSIRIS-REx التابعة لناسا من الكويكب بينو بشكل أبطأ مما كان متوقعًا، ولكن لسبب وجيه. تجاوزت كمية المواد التي تم جمعها التوقعات، مما أدى إلى اتباع نهج منهجي لتفكيك رأس TAGSAM، الذي يحمل الجزء الأكبر من مادة الكويكب.

بعد حدث جمع بينو قبل ثلاث سنوات، توقع العلماء العثور على بعض مواد الكويكب في العلبة خارج رأس TAGSAM. ومع ذلك، اكتشفوا وفرة من الجزيئات الداكنة التي تغطي الجزء الداخلي من غطاء العلبة وقاعدتها. وقد تسبب هذا الاكتشاف غير المتوقع في استغراق عملية التنظيم وقتًا أطول من المتوقع.

العينة الأولى التي تم جمعها من خارج رأس TAGSAM، الموجودة على سطح إلكترونيات الطيران، يتم تحليلها حاليًا باستخدام تقنيات مختلفة. يتم استخدام المجهر الإلكتروني الماسح وقياسات الأشعة تحت الحمراء وحيود الأشعة السينية للحصول على فهم أفضل لتكوين العينة وخصائصها.

سيوفر تحليل SEM تحليلًا كيميائيًا ومورفولوجيًا، بينما ستشير قياسات الأشعة تحت الحمراء إلى وجود معادن رطبة وجزيئات غنية بالعضوية. سيحدد حيود الأشعة السينية المعادن الموجودة في العينة ويقدم مؤشرًا لنسبها.

سيوفر التحليل السريع المستمر بيانات قيمة للباحثين أثناء استعدادهم لتحليل الأجزاء الأكبر من العينة بمزيد من التفصيل. وفي الأسابيع المقبلة، يخطط فريق التنظيم لنقل رأس TAGSAM إلى صندوق قفازات متخصص لتفكيكه والكشف عن العينة المجمعة.

المصادر: ناسا، لوكهيد مارتن

التعاريف:

ناسا: وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة مسؤولة عن برنامج الفضاء المدني وأبحاث الفضاء الجوي. وتتمثل مهمتها في اكتشاف وتوسيع المعرفة لصالح البشرية.

وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة مسؤولة عن برنامج الفضاء المدني وأبحاث الفضاء الجوي. وتتمثل مهمتها في اكتشاف وتوسيع المعرفة لصالح البشرية. أوزيريس ريكس: تم إطلاق مركبة فضائية في عام 2016 للتحقيق في كيفية تشكل الكواكب، وتحسين فهمنا للكويكبات القريبة من الأرض، وجمع عينة من الكويكب بينو.