الكويكب بينو: المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا تقترب من تسليم العينة إلى الأرض

المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في طريق عودتها إلى الأرض حاملة مجموعة من قطع الكويكب وقطع من الكويكب بينو. تم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2016 وأمضت السنوات السبع الماضية في جمع عينات من كومة الأنقاض القديمة. لدى بينو فرصة ضئيلة للاصطدام بالأرض في أواخر القرن الثاني والعشرين، ولهذا السبب اعتبرته وكالة ناسا خطرًا أمنيًا محتملاً وأرسلت OSIRIS-REx في هذه المهمة. ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم العينات إلى Dugway Proving Ground التابع لوزارة الدفاع في ولاية يوتا في 22 سبتمبر 24.

وأكد دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في مهمة OSIRIS-REx، أن المركبة الفضائية بصحة جيدة وجاهزة لتسليم العينة. تم إجراء جلسات تدريب مكثفة لضمان التعامل السليم مع العينات بمجرد وصولها إلى الأرض. وقد مرت فرق الإنعاش بسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك العثور على الكبسولة مقلوبة أو في بركة من الماء. الهدف هو كتابة جميع الإجراءات لضمان استرجاع سلس وناجح.

سيتم التقاط الكبسولة التي تحتوي على العينات بواسطة طائرة هليكوبتر ونقلها إلى غرفة نظيفة تم إنشاؤها خصيصًا داخل نطاق الاختبار والتدريب في يوتا. ومن هناك، سيتم نقله بالطائرة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، حيث سيخضع لمزيد من التحليل.

الكمية الدقيقة لمواد الكويكب التي جمعتها OSIRIS-REx غير مؤكدة بسبب خطأ في القياس. يقدر الفريق أن المركبة الفضائية قد تعثرت ما بين 5.26 إلى 12.34 أونصة (149 إلى 350 جرامًا) من بينو، وهو ما يتجاوز متطلبات المهمة البالغة 60 جرامًا (2.1 أونصة).

أعرب دانتي لوريتا، الذي شارك في مشروع OSIRIS-REx لمدة 20 عامًا، عن سعادته برؤية العينات أخيرًا. ووصفها بأنها تجربة سريالية وتتويج لسنوات من العمل الشاق. سيوفر تحليل العينات رؤى قيمة حول الأيام الأولى لتكوين النظام الشمسي ويمكن أن يكشف عن أدلة حول أصل الحياة على الأرض.

مصادر:

– https://www.space.com/amp/asteroid-bennu-nasa-osiris-rex-sample-touchdown-0

- أصول ناسا، والتفسير الطيفي، وتحديد الموارد، ومهمة مستكشف الثرى الأمني ​​(OSIRIS-REx).