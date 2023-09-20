مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا لهبوط عينة من الكويكب على الأرض

من المقرر أن تهبط أول مهمة على الإطلاق لإرجاع عينات من الكويكبات تابعة لوكالة ناسا، OSIRIS-REx، على الأرض صباح الأحد 24 سبتمبر. وستهبط الكبسولة الصغيرة التي تحتوي على عينة الكويكب الثمينة في ميدان الاختبار والتدريب في يوتا بالقرب من دوجواي، بعد مهمة ناجحة جمعت العينة من الكويكب بينو في أكتوبر 2020.

ومن المتوقع أن يتم الهبوط قبل دقائق قليلة من الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيتم بثه مباشرة على تلفزيون ناسا، بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ستوفر ناسا أيضًا بثًا باللغة الإسبانية على X (تويتر سابقًا)، وفيسبوك، ويوتيوب. وستستمر التغطية حتى تصل العينة إلى غرفة نظيفة بالقرب من موقع الهبوط.

وقد لعبت مهمة OSIRIS-REx، التي تبلغ تكلفتها مليار دولار، دورًا أساسيًا في التقاط هذه العينة باستخدام كبسولة الهبوط الخاصة بها. الهدف الرئيسي للمهمة هو دراسة كيفية تشكل النظام الشمسي وتطوره، وإعادة العينات تسمح للعلماء بإلقاء نظرة فاحصة على الأيام الأولى لنظامنا الشمسي.

وبعد استعادة العينة، ستستمر التحقيقات على الأرض للسنوات القادمة. وفي هذه الأثناء، ستشرع المركبة الفضائية الرئيسية في مهمة جديدة تحت اسم OSIRIS-APEX. وهدفها هو دراسة الكويكب أبوفيس القريب من الأرض، ومن المتوقع وصوله في عام 2029.

لتوفير معلومات وتحديثات إضافية، خططت وكالة ناسا لأحداث مختلفة تتعلق بمهمة OSIRIS-REx. يتضمن ذلك تحديثًا للحالة في 22 سبتمبر، ومؤتمرًا صحفيًا بعد الهبوط في 24 سبتمبر، ومؤتمرًا للكشف عن عينة الكويكب في 11 أكتوبر.

تمثل مهمة OSIRIS-REx معلمًا مهمًا في استكشافنا للفضاء وستساهم في فهم أفضل لأصول نظامنا الشمسي وتاريخه.

مصادر:

– ناسا [رابط]

– موقع Space.com [الرابط]