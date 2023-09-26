تجمع مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا العينة الثانية من الكويكب وتصل إلى تكساس

حققت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا إنجازًا مهمًا من خلال جمع عينة ثانية بنجاح من الكويكب بينو. استعادت المركبة الفضائية كمية من الأوساخ والحصى من سطح الكويكب في أكتوبر 2020. وحدث هذا الهبوط الأخير في صحراء يوتا يوم الأحد، مما أثار إعجاب أعضاء فريق المهمة والعلماء حول العالم. ومع ذلك، فإن عينة الكويكب لم تبقى في ولاية يوتا لفترة طويلة؛ استقلت طائرة ووصلت إلى وجهتها النهائية في هيوستن، تكساس.

أعرب مركز جونسون للفضاء (JSC) في هيوستن عن سعادته بالترحيب بـ OSIRIS-REx وعينة الكويكب. يخطط فريق JSC الآن لتنظيم العينة والحفاظ عليها. يمكن أن توفر المعلومات التي تم جمعها من الكويكب رؤى قيمة حول تكوين الكواكب، وأصول الحياة، والتأثير المحتمل للكويكبات على الأرض.

وصلت OSIRIS-REx، التي تم إطلاقها في عام 2016، إلى الكويكب بينو القريب من الأرض في عام 2018. وبعد دراسة بينو عن كثب لمدة 22 شهرًا، نجح المسبار في التقاط عينة من سطح الكويكب، وهي المرة الأولى التي تجمع فيها ناسا قطعًا من كويكب في عام XNUMX. فضاء. كشف الغوص في سطح بينو عن إسفنجية مدهشة، حيث غرقت OSIRIS-REx في عمق الكويكب قبل أن تتراجع بأمان.

وفي مايو 2021، بدأت المركبة الفضائية رحلة العودة إلى الأرض، وأطلقت يوم الأحد كبسولة العينة الخاصة بها، والتي نزلت إلى منطقة الاختبار والتدريب في ولاية يوتا كما هو مخطط لها. ستتضمن المرحلة التالية نقل عينة بينو إلى منشأة معالجة تم تشييدها حديثًا في JSC، والتي يديرها قسم أبحاث واستكشاف المواد الفلكية.

وعلى مدى العامين المقبلين، سيقوم فريق OSIRIS-REx العلمي، المكون من أكثر من 200 شخص من 35 مؤسسة حول العالم، بدراسة العينة. ويهدف الفريق إلى تحقيق الأهداف العلمية الرئيسية للمهمة، والتي تشمل فهم تكوين وتطور النظام الشمسي ودور الكويكبات الغنية بالكربون مثل بينو في إيصال اللبنات الأساسية للحياة إلى الأرض.

ما يقرب من 25% من مادة بينو، التي يقدر وزنها بحوالي 8.8 أوقية (250 جرامًا)، ستكون متاحة لأبحاث الفريق العلمي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص جزء لوكالة الفضاء الكندية لمساهمتها في المهمة، وستتلقى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أيضًا نسبة صغيرة من العينة كجزء من تعاونها مع وكالة ناسا.

ستبقى غالبية عينة بينو، حوالي 70%، في JSC للدراسة المستقبلية. وهذا سيسمح لعلماء الأجيال القادمة باستخدام التقنيات التي لم يتم اختراعها بعد للإجابة على الأسئلة الأساسية حول النظام الشمسي.

ومع النجاح في جمع عينة ثانية من الكويكب، تواصل OSIRIS-REx المساهمة في معرفتنا بالكون ولديها القدرة على كشف الألغاز حول تكوين نظامنا الشمسي وأصول الحياة.

مصادر:

- مركز جونسون للفضاء التابع لناسا (JSC)

- المجموعة الصحفية لإرجاع العينات OSIRIS-REx التابعة لناسا.