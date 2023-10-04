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تلتقط مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا صورًا لإطلاق كبسولة العودة في لحظة تاريخية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 4، 2023
تلتقط مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا صورًا لإطلاق كبسولة العودة في لحظة تاريخية

قدم مسبار الكويكب OSIRIS-REx التابع لناسا لمحة عن التاريخ حيث التقط صورًا لإطلاق كبسولة عودته. أصدرت وكالة الفضاء الصور في 3 أكتوبر، والتي تعرض لحظة انطلاق كبسولة العودة من OSIRIS-REx وتوجهها نحو الأرض. تكشف الصور عن الشمس في الجزء العلوي من الإطار و"هلال الأرض" الرفيع على الحافة اليسرى. تم دمج هذه الصور في صورة GIF بواسطة فريق المهمة.

وقضت كبسولة العودة، التي تزن 110 كيلوجرامًا، فترة قصيرة في الفضاء قبل أن تهبط بنجاح في صحراء يوتا الشمالية كما هو مخطط لها. هبطت تحت المظلات بعد حوالي أربع ساعات من التخلي عنها. كان هذا بمثابة أول جهد تقوم به وكالة ناسا على الإطلاق لإعادة عينة من الكويكبات، وكان يعتبر إنجازًا كبيرًا.

تحتوي الكبسولة على مواد مهمة جمعتها OSIRIS-REx من الكويكب Bennu القريب من الأرض في أكتوبر 2020. وتم نقل الأوساخ والحصى التي تم جمعها من الكويكب بسرعة إلى مركز جونسون للفضاء (JSC) في هيوستن. في JSC، تتم حاليًا معالجة المواد خارج الأرض وتنسيقها وتخزينها.

يقدر فريق المهمة أن OSIRIS-REx أعادت حوالي 8.8 أونصة (250 جرامًا) من مادة بينو. ومع ذلك، هذا مجرد تقدير أولي، وسيتم الإعلان عن المبلغ الدقيق خلال حدث بث عبر الإنترنت في 11 أكتوبر. ومن المتوقع أن تكون العينة موردا قيما للعلماء لدراستها على مدى العقود المقبلة.

سيقوم الباحثون من جميع أنحاء العالم بتحليل أجزاء الكويكب بدقة للحصول على نظرة ثاقبة للأيام الأولى للنظام الشمسي. وسوف يقومون أيضًا بالتحقيق في الدور الذي ربما لعبته الصخور الفضائية الغنية بالكربون، مثل بينو، في إيصال اللبنات الأساسية للحياة إلى الأرض. وستساهم هذه النتائج في فهم أعمق لأصول الحياة في الكون.

المصادر: مسؤولو ناسا، ناسا/غودارد/جامعة أريزونا/لوكهيد مارتن

By روبرت أندرو

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