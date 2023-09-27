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ناسا تنجح في إعادة عينة من الكويكب بينو

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 27، 2023
ناسا تنجح في إعادة عينة من الكويكب بينو

نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة عينة من الكويكب 101955 Bennu إلى الأرض. المهمة هي جزء من سلسلة من بعثات "عودة العينات" التي تجريها دول مختلفة بهدف جمع المواد من الكويكبات والأجرام السماوية الأخرى لدراستها.

تم إطلاق المركبة الفضائية OSIRIS-REx في 8 سبتمبر 2016، وأمضت عامين في السفر إلى بينو. وأجرت المركبة الفضائية مسحا تفصيليا للكويكب قبل النزول إلى مدار يبلغ طوله كيلومترا واحدا، محطمة الرقم القياسي السابق الذي سجلته المركبة الفضائية روزيتا. وفي أبريل وأغسطس 1، أجرت المركبة الفضائية بروفتين للهبوط فوق سطح الكويكب للتحضير لاسترجاع العينة.

باستخدام آلية متطورة تشبه عصا البوجو، جمعت OSIRIS-REx ما يقدر بنحو 250 جرامًا من المواد من سطح بينو قبل الانطلاق. تم الآن حفظ العينة بشكل آمن في كبسولة لمنع التلوث، وسيتم تنسيقها من قبل مديرية أبحاث واستكشاف المواد الفلكية التابعة لناسا والمركز الياباني لمعالجة العينات خارج الأرض.

بالإضافة إلى عودة العينة الناجحة، ستستمر مهمة OSIRIS-REx بهدف جديد. المركبة الفضائية الآن في طريقها للقاء الكويكب 99942 أبوفيس في عام 2029. وسوف تقضي 18 شهرًا في مدار أبوفيس لدراسة سطحه وتحليل تركيبته.

تم اختيار بينو على وجه التحديد كهدف للمهمة لأنه شهد الحد الأدنى من التطور الجيولوجي منذ تكوين النظام الشمسي. ويتكون الكويكب في المقام الأول من مركبات تحتوي على الكربون، بما في ذلك الجزيئات العضوية التي تعتبر ضرورية للحياة. ومن خلال دراسة الكويكبات والمذنبات عن قرب، يمكن للعلماء الحصول على معلومات ثاقبة حول تكوين النظام الشمسي وتطور الحياة.

توفر بعثات عودة العينات مثل OSIRIS-REx بيانات قيمة في الموقع يمكن مقارنتها بملاحظات التلسكوبات الموجودة على الأرض. وهذا يساعد العلماء على فهم خصائص وسلوك الكويكبات بشكل أفضل. كما تم استخدام بيانات OSIRIS-REx لدراسة تأثير ياركوفسكي، الذي يؤثر على مدارات الكويكبات الصغيرة بسبب الانبعاثات الحرارية غير المتساوية.

وقد أعادت بعثات عودة العينات السابقة، مثل هبوط أبولو المأهول إلى القمر، كميات كبيرة من المواد للدراسة. وتضيف مهمة OSIRIS-REx إلى هذا الإرث من خلال توسيع معرفتنا بالكويكبات وأهميتها في فهم تكوين الأجرام السماوية وإمكانات الحياة خارج كوكب الأرض.

المصادر: ناسا

By فيكي ستافروبولو

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