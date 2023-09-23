كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا ستقوم بتسليم عينات من الكويكبات الأصلية إلى الأرض

من المقرر أن تقوم مهمة ناسا التاريخية، OSIRIS-REx (الأصول، التفسير الطيفي، تحديد الموارد، الأمن، مستكشف الثرى)، بتسليم أول عينات من الكويكبات الأصلية على الإطلاق إلى الأرض صباح يوم الأحد. سيطلق مسبار OSIRIS-REx كبسولة تحتوي على عينات من الكويكب Bennu القريب من الأرض. ومن المتوقع أن تهبط الكبسولة بهدوء تحت المظلات في ميدان الاختبار والتدريب التابع لوزارة الدفاع في ولاية يوتا وملعب Dugway Proving Grounds.

يمكنك مشاهدة التغطية المباشرة للهبوط على قناة ناسا على اليوتيوب أو على موقع Space.com. ستبدأ التغطية في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تم إطلاق OSIRIS-REx في سبتمبر 2016 ووصل إلى بينو، وهو كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا، في ديسمبر 2018. وأمضى المسبار الـ 22 شهرًا التالية في فحص الكويكب، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لأصغر جسم تدور حوله مركبة فضائية على الإطلاق.

في أكتوبر 2020، نجحت أوزيريس ريكس في جمع عينة من سطح بينو، حيث التقطت ما يقرب من 8.8 أوقية (250 جرامًا) من الأوساخ والحصى. وسيتم تحديد الكمية الدقيقة بمجرد أن يفتح فريق المهمة كبسولة عينة المسبار.

وبعد الهبوط، سيتم نقل العينة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن لمعالجتها وتخزينها. وسيتمكن العلماء من جميع أنحاء العالم من الوصول إلى العينة لمزيد من الدراسة. ويأملون في الحصول على نظرة ثاقبة للأيام الأولى للنظام الشمسي والتحقيق في وجود جزيئات عضوية تحتوي على الكربون والتي ربما ساهمت في أصل الحياة على الأرض.

بالإضافة إلى هذا الإنجاز، ستواصل المركبة الفضائية OSIRIS-REx مهمتها الممتدة التي تسمى OSIRIS-APEX. وسوف تسافر إلى الكويكب أبوفيس الذي يحتمل أن يكون خطيرًا، ومن المقرر وصوله في عام 2029.

تمثل هذه المهمة إنجازًا كبيرًا لناسا، حيث تفتح إمكانيات جديدة لفهم أصول نظامنا الشمسي وإمكانية الحياة خارج الأرض.

مصادر:

- ستجلب مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا عينات من الكويكبات إلى الأرض في 5 خطوات ليست سهلة

– المصدر: ناسا