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علماء ناسا يفحصون عينات من الكويكب بينو للحصول على رؤى جديدة

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
علماء ناسا يفحصون عينات من الكويكب بينو للحصول على رؤى جديدة

ملخص: يقوم العلماء في وكالة ناسا حاليًا بتحليل العينات التي تم جمعها من الكويكب بينو والتي تم إعادتها إلى الأرض بواسطة المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس. وكشف التحليل الأولي للعينات أنها غنية بالمعادن الكربونية والمياه المحملة، مما يشير إلى إمكانية تقديم معلومات جديدة حول تكوين النظام الشمسي. ومع ذلك، فإن الكمية الدقيقة لمواد الكويكب التي التقطتها المركبة الفضائية لا تزال غير مؤكدة. يقدر فريق أوزوريس-ريكس أن لديهم حوالي 250 جرامًا (9 أونصات) إجمالاً، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الفحص والوزن للغرفة الداخلية المستخدمة لتخزين الأجزاء لتأكيد ذلك. وبمجرد استخراجها بالكامل، ستتم مشاركة جزء من العينة مع الباحثين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العلماء في المملكة المتحدة الذين سيجرون المزيد من التحقيقات. تم جمع مواد بينو باستخدام مناورة جريئة حيث اقتربت المركبة الفضائية من الكويكب وضربته بخمسة أقدام. دراسة هذه العينات يمكن أن تلقي الضوء على اللبنات العضوية اللازمة لأصل الحياة على الأرض والأجرام السماوية الأخرى داخل النظام الشمسي.

يتضمن تحليل العينات تقنيات مختلفة، مثل المجهر الإلكتروني، وحيود الأشعة السينية، والتحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء، والتصوير المقطعي المحوسب. وستوفر هذه الإجراءات بيانات قيمة عن تركيب وبنية مواد الكويكب. يهتم العلماء بشكل خاص بـ Bennu لأنه من المحتمل أن يحتفظ بالكيمياء التي كانت موجودة أثناء تكوين الكواكب حول الشمس. ويفترضون أن الكويكبات المشابهة لبينو ربما ساهمت بمكونات مهمة، مثل الماء والجزيئات العضوية، في الأرض. وستساعد نتائج دراسة عينات الكويكب الباحثين على فهم أفضل لتعقيد وأصل الجزيئات العضوية، فضلا عن دورها في تطور الحياة.

تهدف فرق أوزوريس-ريكس إلى إكمال مجموعة من الدراسات بحلول شهر مارس وتقديم نتائجها في مؤتمر علوم القمر والكواكب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر ورقتين بحثيتين رئيسيتين في مجلة Meteoritics & Planetary Science، مما يوفر فهمًا شاملاً لعينات بينو.

المصدر
– بي بي سي نيوز: “ناسا تشيد بالانتعاش “الرائع” لعينة الكويكب” بقلم جوناثان آموس
- بي بي سي نيوز: "الكويكب بينو هو رحلة العودة إلى أصولنا" بقلم جوناثان آموس
- ناسا
– كيفن تشيرش / بي بي سي

By غابرييل بوتا

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