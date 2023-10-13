يمكن لعينات كويكب أوزوريس-ريكس التابعة لناسا أن تكشف أسرار أصول الأرض

كشفت مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا، والتي جمعت عينة من المواد من الكويكب بينو في عام 2020، عن صور وتحليل أولي للصخور الفضائية التي أعادتها إلى الأرض. هذه العينة لديها القدرة على الإجابة على أسئلة حول خلق الأرض، ووصول الماء إلى كوكبنا، وأصول الحياة.

صرح الدكتور فرانسيس ماكوبين، أمين المواد الفلكية في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا، أنه يمكن تخزين المواد واستخدامها في التجارب لسنوات قادمة. الأمل هو أن يتمكن علماء المستقبل من الإجابة على الأسئلة حول الكون باستخدام التكنولوجيا التي لم يتم اختراعها بعد.

يعد جمع عينات الكويكبات أمرًا مهمًا لأنه يسمح للعلماء بدراسة المواد من الفضاء التي لم تلوثها الغلاف الجوي للأرض. وتعتبر عينة أوزوريس-ريكس "أصلية" وتوفر معلومات قيمة عن الكويكب بينو.

كما قامت البعثات السابقة، مثل مهمات هايابوسا اليابانية في عامي 2010 و2020، بتسليم مواد الكويكب إلى الأرض. ومع ذلك، عادت مهمة أوزوريس-ريكس بكمية أكبر بكثير من المواد، مما سمح بتوزيعها على نطاق أوسع على العلماء في جميع أنحاء العالم والعرض العام في المتاحف. يوفر حجم العينة الأكبر هذا أيضًا فرصة فريدة لفحص ترتيب المعادن في الأجزاء الأكبر من الكويكب.

وقد أسفر التحليل الأولي للعينات بالفعل عن نتائج مثيرة. تم اكتشاف المياه المحبوسة داخل معادن طينية، مما يسلط الضوء على كيفية وصول المياه إلى الأرض والكواكب الداخلية الأخرى. وتحتوي العينة أيضًا على الكربون والكبريت، وكلاهما مكونان أساسيان للحياة. الكربون هو العنصر الرئيسي في المركبات العضوية، في حين أن الكبريت ضروري للأحماض الأمينية، اللبنات الأساسية للبروتينات.

ويُعتقد أن الكويكبات مثل بينو لعبت دورًا في "زرع" الأرض بمركبات البريبايوتيك، ووضع الأساس للحياة. يعد وجود الماجنتيت، وهو أكسيد الحديد، في العينة أمرًا مهمًا لأنه يرتبط بالتفاعلات الكيميائية الحاسمة لتطور الحياة.

لا يزال تحليل عينات أوزوريس-ريكس مستمرًا، لكن النتائج المبكرة قدمت بالفعل رؤى قيمة حول أصول كوكبنا. بالإضافة إلى فهم تاريخ الأرض، فإن العثور على الماء على الكويكبات يبشر بالخير لاستكشاف الفضاء في المستقبل، حيث يمكن تحلل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وهما موردان حاسمان للبعثات المأهولة.

مصادر:

- مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا: الفحص الأولي لعينة الكويكب التي تم إرجاعها

– لماذا جمع عينات الكويكب؟