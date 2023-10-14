ناسا تكشف عن صور وتحليل لعينة الكويكب

في 24 سبتمبر، عادت كبسولة ناسا إلى الأرض ومعها مجموعة قيمة من المواد التي تم التقاطها من أحد الكويكبات. ومؤخرًا، أصدرت وكالة ناسا صورًا وتحليلًا أوليًا للصخور الفضائية الموجودة داخل الكبسولة. وجمعت المهمة، التي تسمى أوزوريس-ريكس، عينة من المواد من الكويكب بينو في عام 2020 وأعادتها إلى الأرض. الصخور الموجودة داخل الكبسولة لديها القدرة على الإجابة على أسئلة حول خلق الأرض، ووصول الماء، وأصول الحياة.

وخلال مؤتمر صحفي، ذكر الدكتور فرانسيس ماكوبين، أمين المواد الفلكية في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا، أنه يمكن دراسة المادة واستخدامها في التجارب لسنوات قادمة. ويعتقد العلماء أن هذه العينة الأصلية ستوفر معلومات قيمة عن بينو، على عكس عينات النيزك التي غالبًا ما تكون ملوثة ويصعب إرجاعها إلى كويكبات محددة.

بينو هو كويكب كربوني أو من النوع C، يحتوي على كمية كبيرة من الكربون والمركبات المتطايرة مثل الماء. كان تحليل العينة أمرًا صعبًا نظرًا لنجاح تقنية جمع العينات لدرجة أنها فاضت الحاوية داخل الكبسولة. ومع ذلك، فقد كشف التحليل الأولي بالفعل عن نتائج مثيرة. تم اكتشاف المياه المحبوسة داخل معادن طينية من بينو، مما يسلط الضوء على إحدى الآليات المقترحة لكيفية وصول المياه إلى الأرض. تحتوي العينة أيضًا على كميات وفيرة من الكربون والكبريت، وكلاهما ضروري للحياة. ويشير وجود الماجنتيت، وهو أكسيد الحديد، إلى أن الكويكبات مثل بينو ربما لعبت دورًا في زرع الأرض بمركبات ما قبل الحيوية الضرورية لتطور الحياة.

تمثل مهمة أوزوريس-ريكس أول مهمة أمريكية تعيد عينة من الكويكب إلى الأرض. ويمكن الآن توزيع العينة، التي تقدر بحوالي 250 جرامًا، على العلماء في جميع أنحاء العالم وعرضها في المتاحف ليقدرها الجمهور. علاوة على ذلك، فإن شظايا الصخور الأكبر الموجودة في العينة توفر فرصة فريدة لفحص ترتيب المعادن المختلفة داخل الكويكب، مما يفتح المزيد من الإمكانات العلمية.

مصادر:

– ناسا تكشف تفاصيل حول عينة Osiris-Rex من كويكب بينو – https://www.theguardian.com/science/2021/oct/12/nasa-reveals-details-about-osiris-rex-sample-from-asteroid-bennu

– عينات كويكب من أوزوريس ريكس التابع لناسا تسير على الطريق الصحيح لتوسيع نطاق الوصول البشري إلى الفضاء – https://www.nature.com/articles/d41586-021-02695-3