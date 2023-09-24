تعود المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا بعينات من الكويكب بينو

ملخص: بعد مهمة مدتها سبع سنوات، من المقرر أن تكمل مركبة الفضاء أوزوريس-ريكس التابعة لناسا رحلتها لدراسة "أخطر صخرة في النظام الشمسي" من خلال العودة بعينات من التربة من الكويكب بينو. وفي يوم الأحد، عندما تمر المركبة الفضائية بالأرض، سيتم إسقاط العينات وحمايتها داخل كبسولة. ويأمل العلماء أن يقدم تحليل كيمياء هذه العينات نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب منذ مليارات السنين وربما يلقي الضوء على أصول الحياة على الأرض. ومن المتوقع أن تهبط الكبسولة في ولاية يوتا الأمريكية الساعة 08:55 بالتوقيت المحلي. وعلى الرغم من القلق المحيط بالهبوط، أكد دانتي لوريتا، المحقق الرئيسي للمهمة، أن الفريق مستعد جيدًا لأي طارئ. كان هدف أوزوريس-ريكس هو جمع عينات من بينو، الذي لديه فرصة ضئيلة للاصطدام بكوكبنا في أواخر القرن الثاني والعشرين. وصلت المركبة الفضائية إلى الكويكب في عام 22، وأمضت عامين في دراسته، ثم نجحت في جمع المواد السطحية. والخطوة الأخيرة هي تسليم العينات بأمان، والتي يبلغ وزنها حوالي 2018 جرامًا، إلى الأرض.

فرق الإنعاش واثقة من الهبوط. ومع ذلك، فإنهم يظلون حذرين بسبب حوادث الماضي. وقعت إحدى هذه الحوادث في عام 2004 مع كبسولة جينيسيس، حيث تعطلت مظلتها، مما تسبب في إتلاف العينات. خضعت مفاتيح الجاذبية في كبسولة أوزوريس ريكس لفحص دقيق لمنع حدوث مشكلة مماثلة. ومع ذلك، سيكون "فريق الاختراق" جاهزًا للمساعدة إذا لزم الأمر. ومع نزول الكبسولة، سيقوم خبراء الأرصاد الجوية في ولاية يوتا بمراقبة الأحوال الجوية للتنبؤ بموقع الهبوط بدقة. تم التخطيط بعناية لعمليات الاسترداد، بما في ذلك الطيران إلى نقطة التسليم بطائرة هليكوبتر ونقل العينة إلى غرفة الأبحاث في Dugway Proving Ground، لمنع التلوث. وبمجرد تسليم العينات بأمان، سيتم نقلها إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في تكساس لإجراء تحليل مفصل.

ومن المقرر أن تواصل المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس مهمتها بعد تسليم العينات، حيث سيُطلب منها الالتقاء بكويكب آخر يسمى أبوفيس في عام 2029.

التعاريف:

– أوزوريس ريكس: مهمة المركبة الفضائية التابعة لناسا لدراسة الكويكب بينو.

– بينو: كويكب من المحتمل أن يصطدم بالأرض في أواخر القرن الـ22.

- التكوين: مهمة سابقة لمركبة فضائية واجهت مشاكل أثناء استرجاع العينة.

– مفاتيح الجاذبية: مكونات الكبسولة التي تضمن التوجه الصحيح أثناء الهبوط.

المصدر: بي بي سي نيوز