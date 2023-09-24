مركبة الفضاء أوزوريس-ريكس تستعد للعودة إلى الأرض حاملة عينات من بينو

من المقرر أن تعود المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس إلى الأرض، حاملة عينات قيمة تم جمعها من الكويكب بينو. ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى قمة الغلاف الجوي للأرض في غرب ولاية يوتا في الساعة 08:42 بالتوقيت المحلي. هدف الهبوط هو نطاق اختبار عسكري بعيد في هذه المنطقة.

عندما تدخل المركبة الفضائية الغلاف الجوي للأرض، ستسافر بسرعة مذهلة تبلغ 12 كيلومترًا في الثانية، أو 27,000 ميل في الساعة. ستؤدي هذه السرعة السريعة إلى ارتفاع حرارة الجانب السفلي للمركبة إلى درجات حرارة تتجاوز 3,000 درجة مئوية. ومع ذلك، فإن هذه الحرارة الشديدة ستخدم أيضًا غرضًا مهمًا وهو إبطاء المركبة الفضائية.

ولضمان الاستقرار أثناء الهبوط، سيتم نشر مظلة دروغ. بعد ذلك، سيعمل مزلق رئيسي على جلب الكبسولة بلطف إلى الأرض. الوقت المتوقع للاتصال بأرضية صحراء يوتا هو 08:55.

وبمجرد هبوط المركبة الفضائية، ستقوم المروحيات بنقلها إلى مختبر مؤقت. سيكون هذا المختبر بمثابة منشأة لإعداد كبسولة العينة لمزيد من التحليل في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في تكساس. ويحتوي المركز على منشأة مخصصة مصممة خصيصًا للفحص والدراسة الشاملة للعينات المجمعة من الكويكب بينو.

استغرق إعداد هذه المهمة الضخمة سنوات، حيث شرعت المركبة الفضائية Osiris-Rex في رحلتها إلى بينو في عام 2016. وكان الهدف من المهمة هو جمع عينات من هذا الكويكب القريب من الأرض وإعادتها إلى الأرض لإجراء دراسة تفصيلية. ويعتقد أن العينات المأخوذة من بينو تحمل معلومات قيمة عن النظام الشمسي المبكر وأصول الحياة.

ومع انتهاء المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس من مهمتها وعودتها إلى الأرض، ينتظر العلماء والباحثون بفارغ الصبر وصول العينات. يمكن أن يكون لنتائج هذه العينات آثار مهمة على فهمنا لكوكبنا والكون ككل.

مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]