من المقرر أن تدخل مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا التاريخ من خلال تسليم أكبر عينة من الكويكبات على الإطلاق إلى الأرض. من المتوقع أن تهبط كبسولة تحتوي على حوالي 250 جرامًا من الصخور والغبار التي تم جمعها من الكويكب بينو في صحراء يوتا يوم الأحد. تمثل هذه المهمة أول محاولة لناسا لجمع عينة من كويكب منذ عام 2020.

تم إطلاق المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس في سبتمبر 2016 ووصلت إلى بينو في ديسمبر 2018. وعلى مدار عامين تقريبًا، قامت المركبة الفضائية برسم خريطة دقيقة لسطح الكويكب قبل جمع العينة في 20 أكتوبر 2020.

وسيتم توزيع جزء من العينة أي حوالي الربع على أكثر من 200 فرد من 38 مؤسسة حول العالم. ستعمل هذه المجموعة المتنوعة من العلماء معًا لتحليل العينة واكتساب نظرة ثاقبة حول التاريخ المبكر وتطور نظامنا الشمسي. يُنظر إلى بينو، وهو بقايا عمرها 4.5 مليار عام، على أنها كبسولة زمنية يمكن أن توفر أدلة قيمة حول تكوين الكواكب.

إحدى المزايا الرئيسية لجمع عينة مباشرة من كويكب مثل بينو هو الحد الأدنى من التلوث. على عكس النيازك التي تسقط على الأرض وتتلوث بسرعة عند ملامستها لغلافنا الجوي، فإن عينة أوزوريس-ريكس ستمنح العلماء لمحة غير ملوثة عن الماضي. قد يكون هذا أمرًا حاسمًا في فهم أصل المواد العضوية والمياه التي ربما ساهمت في تطور الحياة على الأرض.

ويؤكد عالم الفيزياء الفلكية البروفيسور بوريس جانسيك من جامعة وارويك على أهمية دراسة الكويكبات: "تحتوي الكويكبات في نظامنا الشمسي على وحدات البناء الخام التي تشكلت منها الأرض، لذا فإن معرفة تكوينها سيخبرنا الكثير عن كيفية تشكل كوكبنا". . ولا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، مثل مصدر مياه الأرض وأصول مقومات الحياة.

تمثل هذه المهمة علامة فارقة مهمة في سعينا للحصول على المعرفة حول تاريخ نظامنا الشمسي وتفتح إمكانيات لمزيد من استكشاف الكويكبات وتأثيرها المحتمل على فهمنا لأصول الحياة.

مصادر:

- السلطة الفلسطينية