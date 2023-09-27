المركبة الفضائية OSIRIS-REx تعود بنجاح إلى الأرض مع عينة من الكويكب بينو

حققت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي حملت عينة من الكويكب بينو، عودة ناجحة إلى الأرض يوم الأحد 24 سبتمبر، بعد سبع سنوات من إطلاقها في عام 2016. وعند فتح علبة عودة العينة، اكتشف العلماء الغبار الأسود والحطام على سطح الكوكب. سطح إلكترونيات الطيران للمركبة الفضائية. وهبطت المركبة الفضائية بسلام في صحراء يوتا، ثم تم نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

في مركز جونسون للفضاء، سيقوم فريق من الخبراء بتفكيك الأداة المسماة TAGSAM (آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس والذهاب) بعناية للوصول إلى العينة المجمعة داخل الكبسولة. سيتم هذا العمل في مختبر مصمم خصيصًا لمهمة OSIRIS-REx. تمت إزالة غطاء الألمنيوم في صندوق القفازات الذي تم إنشاؤه للتعامل مع المعدات الكبيرة.

بمجرد فصل TAGSAM عن العلبة، سيتم وضعها في حاوية نقل مغلقة للحفاظ على بيئة النيتروجين لمدة ساعتين تقريبًا. تسمح هذه الحاوية للفريق بنقل TAGSAM إلى صندوق قفازات متخصص آخر، مما يسرع عملية التفكيك. داخل صندوق القفازات هذا، سيقوم العلماء والفنيون بإزالة رأس TAGSAM بعناية، والذي من المتوقع أن يحتوي على معظم العينة.

سيقوم الفريق في مركز جونسون للفضاء بتحليل غبار الكويكب للحصول على نظرة ثاقبة لصفاته الكيميائية والمعدنية والفيزيائية، بالإضافة إلى أنواع الصخور الموجودة في العينة الأكبر. سيتم الكشف عن العينة للجمهور خلال حدث بث مباشر خاص في 11 أكتوبر، والذي سيتم بثه مباشرة على الموقع الرسمي لناسا.

سيتم تخزين العينة التي جمعتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx بشكل آمن وستكون متاحة للعلماء من جميع أنحاء العالم لإجراء أبحاث مستقبلية. تمثل هذه المهمة أول عينة من الكويكبات الأمريكية على الإطلاق، وتوفر معلومات قيمة حول تكوين الشمس والكواكب منذ حوالي 4.5 مليار سنة.

مصادر:

مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا – الأصول، والتفسير الطيفي، وتحديد الموارد، والأمن – مستكشف الثرى.

الموقع الرسمي لناسا.