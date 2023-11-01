استكشاف أبوفيس: مهمة OSIRIS-APEX التابعة لناسا

بعد إكمال مهمتها الأصلية بنجاح لجمع وتسليم عينة من الكويكب القريب من الأرض بينو، تشرع المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في مغامرة جديدة. تم تمديد المهمة، وتمت إعادة تسمية المركبة الفضائية إلى OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer) لدراسة كويكب آخر قريب من الأرض، أبوفيس.

اكتسب أبوفيس سمعة سيئة عندما تم اكتشافه في عام 2004 بسبب مخاوف من احتمال اصطدامه بالأرض في عام 2029. ومع ذلك، أظهرت الملاحظات والنمذجة اللاحقة أن الكويكب لا يشكل خطرًا على مدار المائة عام القادمة على الأقل. وعلى الرغم من ذلك، يواصل الكويكب جذب اهتمام العلماء والجمهور على حد سواء.

ستلتقي OSIRIS-APEX مع أبوفيس في عام 2029، بعد وقت قصير من اقتراب الكويكب من الأرض. تهدف المهمة إلى دراسة أبوفيس بالتفصيل والكشف عن رؤى قيمة حول تكوينه وتطوره وخصائصه. ويأمل العلماء في فهم قوتها المادية، ومساميتها، وكثافتها، والتي يمكن أن توفر معلومات قيمة لأبحاث الدفاع الكوكبي.

أبوفيس هو كويكب صخري يبلغ عرضه 340 مترًا، أو من النوع S، ويتكون من مواد السيليكات والحديد والنيكل. سيسمح اقترابه الوثيق من الأرض للعلماء بدراسة التفاعلات مع قوى الجاذبية الأرضية. ويتوقعون أنشطة المراقبة مثل الانهيارات الأرضية أو قذف الجسيمات التي قد تخلق ذيولًا تشبه المذنبات. يقدم هذا النهج الوثيق تجربة طبيعية فريدة من نوعها لدراسة قوى المد والجزر وتراكم مواد كومة الأنقاض، وهي عمليات مهمة في تكوين الكوكب.

يهدف فريق OSIRIS-APEX إلى توسيع معرفتهم المكتسبة خلال مهمة Bennu واستكشاف الأسئلة الجديدة التي أثارتها اكتشافاتهم. يشير اكتشاف المعادن الطينية والمواد العضوية على بينو إلى وجود تفاعلات سابقة مع الماء، ويتطلع الفريق إلى معرفة ما إذا كان أبوفيس يظهر خصائص مماثلة. من خلال اكتساب فهم أعمق لأبوفيس والكويكبات المشابهة له، يمكن للعلماء تعزيز معرفتنا بتكوين النظام الشمسي وتوجيه استراتيجيات الدفاع الكوكبي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مهمة OSIRIS-APEX؟

ج: مهمة OSIRIS-APEX هي امتداد لمهمة OSIRIS-REx، والتي تهدف إلى دراسة الكويكب القريب من الأرض أبوفيس بالتفصيل.

س: لماذا تم اختيار أبوفيس كهدف لمهمة OSIRIS-APEX؟

ج: تم اختيار أبوفيس لأنه الجسم الوحيد الذي يمكن للمركبة الفضائية أن تلتقي به عن قرب. إن اقترابها الوثيق من الأرض يسمح للعلماء بدراسة التفاعلات مع قوى الجاذبية الأرضية.

س: ماذا يأمل العلماء أن يتعلموا من دراسة أبوفيس؟

ج: يأمل العلماء في جمع معلومات حول تكوين أبوفيس وخصائصه وتطوره. يمكن لهذه المعرفة أن تفيد أبحاث الدفاع الكوكبي وفهمنا لتكوين النظام الشمسي.

س: كيف يختلف أبوفيس عن الهدف السابق بينو؟

ج: أبوفيس هو كويكب حجري، أو من النوع S، يتكون من مواد سيليكات وحديد ونيكل. وفي المقابل، يعد بينو كويكبًا من النوع C غنيًا بالمواد الكربونية.

س: كم مرة يقترب كويكب بحجم أبوفيس من الأرض؟

ج: من النادر أن يقترب كويكب بحجم أبوفيس من الأرض إلى هذا الحد، إذ يحدث مرة كل 7,500 عام تقريبًا.