مهمة OSIRIS-REx: جمع عينات من الكويكب بينو لفهم أصول نظامنا الشمسي

يدرس العلماء في معهد أبحاث الجنوب الغربي التابع لناسا العينات التي تم جمعها من الكويكب بينو خلال مهمة OSIRIS-REx. تهدف هذه المهمة، وهي أول مهمة عودة لعينة كويكب تابعة لوكالة ناسا، إلى جمع عينة من كويكب غني بالكربون والذي من المحتمل أن يكون قد خضع لتغيرات كبيرة متعلقة بالمياه. ومن خلال دراسة هذه العينة، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للتاريخ العضوي والمائي لنظامنا الشمسي ودوره المحتمل في تكوين الأرض.

تم إطلاق مهمة OSIRIS-REx في سبتمبر 2016 بهدف جمع وتسليم عينة من الكويكب إلى الأرض. عندما اقتربت المركبة الفضائية من بينو لهبوطها القصير، فوجئ العلماء بصلابة السطح. وُصف السطح بأنه يشبه حفرة الكرة، وقد تسبب في غرق المركبة الفضائية بشكل أعمق مما كان متوقعًا. ومع ذلك، تبين أن هذه النتيجة غير المتوقعة كانت مفيدة لأنها سمحت بجمع كمية أكبر من المواد من الكويكب.

وتكمن أهمية هذه العينة في قدرتها على تقديم معلومات حول تكوين نظامنا الشمسي. وقد قدمت النيازك بالفعل بعض الأفكار، حيث كشفت عن مناطق مختلفة حول الشمس أثناء تكوينها. تشكلت الكواكب الأرضية، بما في ذلك الأرض، بالقرب من الشمس، بينما تشكلت الكواكب الغازية والعمالقة الجليدية بعيدًا. ومع ذلك، يبقى مصدر مياه الأرض وأصول الحياة أسئلة بلا إجابة.

تعمل الكويكبات مثل بينو بمثابة كبسولات زمنية تحافظ على الكيمياء المبكرة لنظامنا الشمسي، بما في ذلك الماء والمواد العضوية والمركبات الأساسية الأخرى. ومن خلال تحليل عينة أصلية من بينو، يأمل العلماء في فهم المخزون الكيميائي الموجود أثناء تكوين الأرض بشكل أفضل. على الأرض، تم مسح هذا السجل بمرور الوقت، مما يجعل دراسة عينات الكويكبات حاسمة لكشف الألغاز المحيطة بأصول كوكبنا.

وتبشر دراسة عينة بينو بتعزيز فهمنا لتاريخ نظامنا الشمسي والعوامل التي ساهمت في تطور الأرض. وستسلط البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المهمة الضوء على وجود الماء والمواد العضوية خلال المراحل الأولى من نظامنا الشمسي، مما يؤدي في النهاية إلى تعميق معرفتنا بتكوين كوكبنا وظهور الحياة.