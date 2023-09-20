أجرى مسبار OSIRIS-REx التابع لوكالة ناسا بنجاح مناورته الأخيرة لتصحيح المسار، مما جعله يقترب خطوة واحدة من تسليم عينة الكويكب الخاصة به إلى الأرض في 24 سبتمبر. أجرى المسبار احتراقًا قصيرًا للمحرك يوم الأحد، مما أدى إلى تغيير السرعة بمقدار 7 بوصات (17.8 سم) في الدقيقة. قامت هذه المناورة بتعديل موقع هبوط كبسولة العينة، وحركتها شرقًا بحوالي 8 أميال (12.5 كيلومترًا) داخل منطقة الهبوط المحددة مسبقًا في نطاق الاختبار والتدريب في يوتا التابع لوزارة الدفاع.

اتبعت مناورة التصحيح هذه مناورة حاسمة لتحديد المسار في 10 سبتمبر، والتي كانت تهدف إلى إطلاق كبسولة العينة في 24 سبتمبر على ارتفاع 63,000 ميل (102,000 كم) فوق الأرض. حاليًا، يبعد المسبار حوالي 1.8 مليون ميل (2.8 مليون كيلومتر) عن الأرض ويقترب بسرعة حوالي 14,000 ميل في الساعة (23,000 كيلومتر في الساعة).

أُرسلت مهمة OSIRIS-REx، التي انطلقت في سبتمبر 2016 بميزانية قدرها مليار دولار، لدراسة الكويكب بينو القريب من الأرض. وبعد سنوات من المراقبة، نجحت في جمع حوالي 1 أوقية (8.8 جرامًا) من المواد من سطح بينو في أكتوبر 250.

عند عودتها إلى الأرض، سيتم تسليم العينة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، حيث سيتم تنسيقها وتخزينها. وسيتم توزيع بعض مواد الكويكب على العلماء في جميع أنحاء العالم لدراسة النظام الشمسي المبكر والدور المحتمل للكويكبات الغنية بالكربون مثل بينو في نشوء الحياة على الأرض. ويعتقد العلماء أن هذه الكويكبات ربما جلبت مركبات عضوية، وهي لبنات بناء أساسية للحياة، إلى الأرض من خلال التأثيرات القديمة.

وبينما تتجه كبسولة العودة إلى الأرض، ستواصل المركبة الفضائية الرئيسية OSIRIS-REx مهمتها. وسوف تتجه نحو كويكب آخر يحتمل أن يكون خطيرًا، أبوفيس، في مهمة ممتدة تعرف باسم OSIRIS-APEX، المخطط لها في عام 2029.

مصادر:

- يقوم مسبار OSIRIS-REx التابع لناسا بإجراء التصحيح النهائي للمسار قبل إعادة عينة الكويكب إلى الأرض