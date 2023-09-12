مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا تقترب من الأرض بعينة ثمينة من الكويكب

تقترب المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا من الأرض بحمولتها القيمة من عينات الكويكبات. وفي مناورة حاسمة، أطلقت المركبة الفضائية دافعات التحكم في الموقف، وعدلت سرعتها بمقدار 0.5 ميل في الساعة لضمان عودة ناجحة. وبدون هذا التصحيح البسيط، لكان المسبار وحمولته من الكويكبات قد أخطأوا الأرض.

تتضمن مهمة OSIRIS-REx جمع عينات من التراب والحصى من الكويكب بينو، الذي يبلغ عرضه حوالي 1,650 قدمًا. جمعت المركبة الفضائية ما يقرب من 8.8 أوقية (250 جرامًا) من المواد خلال زيارتها إلى بينو في أكتوبر 2020. وسيتم تسليم هذه العينات الثمينة إلى الأرض في كبسولة صباح يوم 24 سبتمبر.

ومن المتوقع أن تهبط كبسولة العودة في منطقة محددة تبلغ مساحتها 36 ميلاً في 8.5 ميلاً في منطقة يوتا للاختبار والتدريب، جنوب غرب مدينة سولت ليك. سيتم الهبوط بعد 13 دقيقة تقريبًا من إطلاق الكبسولة، وستتبع المركبة الفضائية سرعة وزاوية محددة.

وستكون عينات الكويكب التي تم جمعها ذات قيمة هائلة للعلماء في جميع أنحاء العالم. ومن خلال دراسة هذه العينات، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين وتطور نظامنا الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، قد تسلط المادة الضوء على دور الكويكبات الغنية بالكربون مثل بينو في توفير المكونات الضرورية للحياة على الأرض.

حاليًا، تبعد المركبة الفضائية OSIRIS-REx حوالي 4 ملايين ميل عن الأرض، وتسافر بسرعة 14,000 ميل في الساعة. قد يقوم فريق المهمة بإطلاق صاروخ دافع آخر في 17 سبتمبر إذا رأى ذلك ضروريًا. ومن المهم الإشارة إلى أن كبسولة العينة فقط هي التي ستعود إلى الأرض، بينما ستواصل المركبة الفضائية رحلتها نحو الكويكب أبوفيس في مهمة ممتدة، مع وصول مخطط له في عام 2029.

مصادر:

– منشور مدونة مسؤولي ناسا في 11 سبتمبر

- حقوق الصورة لمركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا: مسار العودة إلى الأرض للمركبة الفضائية OSIRIS-REx وكبسولة العينة.