فهم سلوك الإلكترون في الأملاح المنصهرة للمفاعلات النووية المتقدمة

حقق باحثون من مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة وجامعة أيوا تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية تفاعل الإلكترونات مع الأملاح المنصهرة في المفاعلات النووية المتقدمة. من خلال المحاكاة الحسابية لإدخال الإلكترون الزائد في ملح كلوريد الزنك المنصهر، تمكن العلماء من تحديد ثلاث حالات يمكن للإلكترون أن يتخذها.

في السيناريو الأول، يصبح الإلكترون جزءًا من جذر جزيئي يشتمل على أيوني الزنك. في السيناريو الثاني، يتمركز الإلكترون على أيون زنك واحد. في السيناريو الثالث، يتم إلغاء تمركز الإلكترون وانتشاره بشكل منتشر على أيونات الملح المتعددة. تعتبر هذه النتائج حاسمة للتنبؤ بتأثير الإشعاع على أداء المفاعلات التي تعمل بالوقود الملحي.

تعتبر مفاعلات الملح المنصهر بمثابة تصميم محتمل لمحطات الطاقة النووية المستقبلية. ولذلك، فإن فهم كيفية تفاعل الأملاح المنصهرة مع الإشعاع العالي أمر في غاية الأهمية. ويهدف الباحثون إلى تسليط الضوء على سلوك الإلكترون عند ملامسته للأيونات التي تشكل الملح المنصهر.

في حين أن الدراسة لا تجيب على جميع الأسئلة، إلا أنها توفر نقطة انطلاق حاسمة لمزيد من التحقيق في التفاعل بين الإلكترونات والأملاح المنصهرة. ويعتقد الباحثون أيضًا أن الأنواع الثلاثة التي تم تحديدها والتي شكلتها الإلكترونات على المدى القصير يمكن أن تتفاعل لتشكل أنواعًا أكثر تعقيدًا على مدى فترات أطول.

وجاءت الدراسة التي تحمل عنوان “هل تتفاعل الأملاح المنصهرة ذات الحرارة المرتفعة مع الإلكترونات الزائدة؟” تم نشر "حالة ZnCl2" في مجلة الكيمياء الفيزيائية B. وقد تم اختيارها كخيار لمحرري ACS، مما يشير إلى إمكانية حصولها على اهتمام عام واسع النطاق.

تم إجراء هذا البحث كجزء من الأملاح المنصهرة التابعة لوزارة الطاقة في مركز أبحاث حدود الطاقة في البيئات القاسية (MSEE EFRC) بقيادة مختبر بروكهافن الوطني. ويخطط فريق البحث لمواصلة التحقيق في آثار الإشعاع على أنظمة الملح الأخرى. تم إجراء أبحاثهم الحسابية في مرافق المستخدمين التابعة لوزارة الطاقة، بما في ذلك بيئة الحوسبة والبيانات للعلوم في مختبر أوك ريدج الوطني ومركز الحوسبة العلمية لأبحاث الطاقة الوطنية في مختبر لورانس بيركلي الوطني.

يعد فهم سلوك الإلكترونات في الأملاح المنصهرة أمرًا بالغ الأهمية لتطوير مفاعلات الملح المنصهر. ويساعد على ضمان سلامة وكفاءة هذه المفاعلات التي تعتبر خيارا واعدا لتوليد الطاقة النووية في المستقبل.

مصادر:

– لورانس برنارد، ORNL