زخات شهب الجباريات تصل إلى ذروتها في نهاية هذا الأسبوع، كيف يمكن مشاهدتها

من المقرر أن يصل زخات شهب الجباريات، والتي تعد واحدة من أكثر زخات الشهب المذهلة لهذا العام، إلى ذروتها في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة ناسا. سيكون الدش، الناتج عن الحطام الناتج عن مذنب هالي، مرئيًا في ساعات الصباح الباكر بعد منتصف ليل 20 أكتوبر بالتوقيت الشرقي.

للحصول على عرض مثالي، تقترح وكالة ناسا العثور على موقع بعيد عن التلوث الضوئي، مثل الغابة. أفضل طريقة لمشاهدة الشهب هي الاستلقاء مع توجيه قدميك نحو الجنوب الشرقي. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 30 دقيقة حتى تتكيف عيناك مع الظلام، لذلك يوصى بإبعاد المصابيح الكهربائية والأجهزة الأخرى ذات الأضواء الساطعة.

ستسافر النيازك بسرعة تقدر بـ 41 ميلًا في الثانية، تاركة وراءها أثرًا متوهجًا من الحطام يمكن رؤيته لعدة ثوانٍ إلى دقائق. تنصح وكالة ناسا بالبحث عن انفجارات طويلة من الضوء عبر السماء.

يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون رؤية زخات الشهب بسبب سوء الأحوال الجوية أو السماء الملوثة بالضوء الاستماع إلى البث المباشر لناسا من مركز مارشال لرحلات الفضاء في هانتسفيل، ألاباما، بدءًا من الساعة 10 مساءً بالتوقيت الشرقي في 20 أكتوبر.

إن حدث Orionid ليس هو النيزك الوحيد الذي يسببه مذنب هالي. إن زخة شهب إيتا الدلويات، التي تبلغ ذروتها في أوائل شهر مايو من كل عام، تنتج أيضًا عن الحطام والغبار الناتج عن المذنب.

بالإضافة إلى الجباريات، من المتوقع أن تصل زخات الشهب الأخرى إلى ذروتها في نوفمبر، بما في ذلك الشهب الجنوبية والشمالية.

تم تسمية زخة شهب الجباريات على اسم كوكبة أوريون، حيث يمكن رؤية الشهب في السماء. مذنب هالي، الذي يعود إلى النظام الشمسي الداخلي كل 76 عامًا، يلقي الغبار في الفضاء الذي يصبح في النهاية زخة شهب الجباريات.

تم توثيق مذنب هالي، المعروف بمساره الناري المميز، على أنه صخرة طائرة ومشتعلة في السماء في نسيج بايو، الذي يصور معركة هاستينغز في عام 1066. ويعد المذنب واحدًا من أقل الأجسام انعكاسًا في النظام الشمسي، حيث يمتلك فقط أثره المشتعل مرئي.

المصادر: "النجوم المتساقطة من مذنب هالي: سماء الليل هذا الأسبوع" - فوربس، "مذنب هالي، الذي شوهد آخر مرة في عام 1986، سيطلق العنان لـ "النجوم المتساقطة" في نهاية هذا الأسبوع - كيفية المشاهدة" - فوربس