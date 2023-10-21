دش نيزك الأوريون: حدث سماوي مذهل

ومن المقرر أن يصل زخة شهب الجباريات، التي وصفتها وكالة ناسا بأنها واحدة من أجمل الزخات لهذا العام، إلى ذروتها في الأيام المقبلة. تشتهر شهب الجباريات بسطوعها وسرعتها، وتسافر بسرعة مذهلة تبلغ 148,000 ميل في الساعة أو 41 ميلًا في الثانية. وتترك بعض هذه النيازك وراءها قطارات متوهجة مصنوعة من الحطام، مما يزيد من روعة العرض السماوي.

ووفقا لوكالة ناسا، سيتم تأطير الشهب بواسطة بعض من ألمع النجوم في سماء الليل، مما يوفر خلفية مذهلة للمراقبين. بدأ هطول الأمطار يوم 26 سبتمبر وسيستمر حتى 22 نوفمبر، لكن من المتوقع أن يبلغ ذروته يوم 21 أكتوبر. خلال هذا الوقت، يمكن للمشاهدين في السماء الخالية من القمر أن يتوقعوا رؤية حوالي 23 نيزكًا في الساعة.

يحدث زخات شهب الجباريات سنويًا عندما تمر الأرض عبر منطقة من الفضاء مليئة بحطام مذنب هالي. هذا الحطام، الذي يتكون من جزيئات الغبار من المذنب، هو المسؤول عن شرائط الضوء التي تظهر على شكل نيازك عندما تصطدم بالغلاف الجوي للأرض.

لمراقبة زخات شهب الجباريات، من الأفضل العثور على مكان بعيد عن مصادر الضوء. وتستغرق العين حوالي 30 دقيقة لتتكيف مع الظلام، مما يسمح برؤية أفضل للشهب. في نصف الكرة الشمالي، يوصى بالاستلقاء على ظهرك مع توجيه قدميك نحو الجنوب الشرقي، بينما في نصف الكرة الجنوبي، ينصح بتوجيه قدميك نحو الشمال الشرقي.

إن تحديد موقع كوكبة أوريون، التي اشتق منها اسم زخة الشهب، سيوجه الراصدين إلى النقطة المشعة في السماء. ومع ذلك، للحصول على منظر أكثر روعة، فمن الأفضل أن تنظر إلى ما لا يقل عن 45 إلى 90 درجة بعيدا عن أوريون، لأن هذا سيجعل الشهب تبدو أطول وأكثر إثارة للإعجاب.

بعد شهر أكتوبر، يمكن لعشاق علم الفلك التطلع إلى زخة نيزك ليونيد في شهر نوفمبر. سوف تتداخل ليونيدات، الناتجة عن حطام المذنب تمبل-تاتل، لفترة وجيزة مع الجباريات قبل أن تبلغ ذروتها في 18 نوفمبر.

يكمن جمال زخات الشهب في روعة مشاهدة الأجرام السماوية وهي تتفاعل مع الغلاف الجوي للأرض. إنه بمثابة تذكير باتساع وروعة عالمنا. لذا، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد للاستمتاع بروعة وابل نيزك الجباريات!

التعاريف:

زخة شهب الجباريات: زخة شهب سنوية تحدث عندما تمر الأرض عبر مسار الحطام الذي خلفه مذنب هالي.

مذنب هالي: مذنب دوري شهير، ويستغرق حوالي 76 سنة للدوران حول الشمس.

النقطة المشعة: النقطة في السماء التي تظهر منها الشهب في وابل الشهب.

مصادر:

- ناسا

– جمعية النيزك الأمريكية