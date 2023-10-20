استعد لدش نيزك الأوريونيد

يستمتع مراقبو السماء هذا الشهر بوصول زخة شهب الجباريات السنوية إلى ذروتها. من المتوقع أن يبهر هذا الحدث السماوي، الذي ينتج ما يصل إلى 25 نيزكًا في الساعة، مراقبي النجوم ليلة السبت وحتى الساعات الأولى من يوم الأحد. تعتبر الجباريات مميزة بشكل خاص لأن النيازك هي في الواقع أجزاء من مذنب هالي، المعروف باسم المذنب 1P/Halley.

مذنب هالي هو مذنب مشهور لا يمكن رؤيته من الأرض إلا كل 75 إلى 76 سنة. ومع ذلك، فإن وابل شهب الجباريات يوفر فرصة للناس لمشاهدة جزء من تاريخ هذا المذنب على أساس سنوي. أثناء دوران مذنب هالي حول الشمس، فإنه يترك أثرا من الحطام في طريقه. وعندما تمر الأرض عبر هذا الحطام، فإنها تدخل غلافنا الجوي بسرعات لا تصدق.

يوضح الدكتور مينجاي كيم، زميل الأبحاث في جامعة وارويك، أن زخة شهب الجباريات تحدث في الفترة ما بين 2 أكتوبر و7 نوفمبر، وتصل ذروتها في ليلة 20 إلى 22 أكتوبر. ومع ذلك، يمكن ملاحظة الزخة قبل و بعد مواعيد الذروة. لا يُعرف هذا الدش بجماله فحسب، بل أيضًا باتصاله بمذنب هالي.

لمشاهدة زخات شهب الجباريات، كل ما تحتاجه هو سماء صافية، وصبر، وموقع بعيد عن التلوث الضوئي. وستكون الشهب مرئية بالعين المجردة في جميع أنحاء السماء، مما يجعلها حدثا مرئيا عالميا. سواء كنت في نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي، يمكنك الاستمتاع بهذا العرض السماوي حتى 7 نوفمبر.

لذا، إذا فاتك "الحدث الذي يحدث مرة واحدة في العمر" وهو رؤية مذنب هالي، فلا تقلق. يوفر وابل نيزك Orionid فرصة فريدة لمشاهدة الحطام الذي خلفه هذا المذنب الشهير والاستمتاع بجمال سماء الليل.

مصادر:

- نينا ماسي، مراسلة العلوم في السلطة الفلسطينية