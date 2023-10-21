سوف يصل دش نيزك الأوريونيد إلى ذروته في 21 أكتوبر: كيفية تجربته

من المتوقع أن يصل قريبا زخة شهب الجباريات، التي تحدث حاليا وستستمر حتى 7 نوفمبر، إلى ذروتها في 21 أكتوبر. يقدم هذا الحدث السماوي السنوي عرضا مذهلا للنجوم المتساقطة التي تضيء سماء الليل. وينشأ الدش من بقايا مذنب هالي، وهو مذنب شهير يدور حول الشمس كل 75-76 سنة.

يمكن إرجاع أصول وابل الشهب إلى الشظايا الصغيرة التي تنفصل عن مذنب هالي أثناء انتقاله عبر الفضاء. تشكل هذه الشظايا سلسلة من الغبار والحطام الجليدي، والتي تدخل في النهاية الغلاف الجوي للأرض بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 41 ميلًا في الثانية. وعندما تصطدم هذه الجسيمات بالغلاف الجوي للأرض، فإنها تحترق بسبب احتكاكها بالهواء، مما يؤدي إلى ظهور خطوط مضيئة من الضوء تميز زخات الشهب.

لا يؤدي مذنب هالي إلى زخات نيزكية واحدة، بل مرتين سنويًا. يحدث هذا لأن مدار المذنب يتقاطع بشكل وثيق مع مدار الأرض عند نقطتين مختلفتين. تؤدي النقطة الأولى إلى زخة شهب إيتا الدلويات في أوائل شهر مايو، بينما تحدث النقطة الثانية الآن، في الجزء الأوسط إلى الجزء الأخير من شهر أكتوبر، مما ينتج عنه زخة شهب الجباريات.

لمشاهدة هذا العرض المبهر، لا حاجة إلى معدات خاصة. العين المجردة تكفي لرؤية الشهب. ويعني المحاذاة السماوية المواتية هذا العام أن القمر لن يتداخل مع تجربة المشاهدة خلال ساعات الفجر الأولى. بالنسبة لأولئك المقيمين في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، سيكون هناك الكثير من الفرص لرؤية زخات الشهب.

بعض الأماكن الموصى بها للاستمتاع بدش نيزك Orionid تشمل نيويورك وميامي ولوس أنجلوس وأتلانتا وشمال كاليفورنيا. ومن المتوقع أن تتمتع هذه المواقع بظروف مشاهدة مواتية، مع الحد الأدنى من الغطاء السحابي والتلوث الضوئي المحدود.

لتحسين تجربة المشاهدة، ابحث عن منطقة خارجية ذات إضاءة خافتة بعيدًا عن أضواء الشوارع والإضاءة السكنية. قم بتوجيه نفسك لمواجهة الجنوب الشرقي (لأولئك الموجودين في نصف الكرة الشمالي) أو الشمال الشرقي (لأولئك الموجودين في نصف الكرة الجنوبي). يستغرق الأمر حوالي 30 دقيقة من التحديق في السماء حتى تتمكن العين من ضبط واكتشاف الشهب. للاستمتاع الكامل بوابل الشهب، يُنصح بتجنب التركيز فقط على النقطة المشعة لجباريات الجباريات، نجم منكب الجوزاء.

لذلك، حدد تقويمك لذروة زخة شهب الجباريات في 21 أكتوبر، واستعد لعرض سماوي مذهل لا يمكن أن توفره إلا الطبيعة.

التعاريف:

– زخة الشهب: أحداث سماوية تتميز بكثرة ظهور الشهب في سماء الليل خلال فترة قصيرة نسبياً. تتشكل النيازك، والمعروفة أيضًا باسم "النجوم المتساقطة"، عندما تدخل جزيئات من المذنبات أو الكويكبات الغلاف الجوي للأرض وتتبخر بسبب الاحتكاك.

– مذنب هالي : مذنب مشهور يدور حول الشمس كل 75-76 سنة. إنه يؤدي إلى زخات نيزكية سنوية: إيتا الدلويات في أوائل شهر مايو وزخات شهب الجباريات في أكتوبر.

مصادر:

- لا شيء