دش نيزك الأوريونيد: عرض مذهل في سماء الليل

لا يجلب الخريف درجات حرارة أكثر برودة فحسب، بل يجلب أيضًا فرصة مشاهدة عرض مذهل للألعاب النارية الطبيعية - دش نيزك Orionid. ينشأ هذا الدش الشهابي من مذنب هالي الشهير، وهو يضيء سماء الليل في شهر أكتوبر من كل عام، مما يأسر راصدي السماء في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي.

على الرغم من أن مذنب هالي لا يكون مرئيًا للأرض إلا مرة واحدة كل 76 عامًا، إلا أنه لدينا شرف المرور عبر غبار المذنب كل عام بين شهري سبتمبر ونوفمبر. وتنتج عن هذه الظاهرة السماوية زخات شهب الجباريات المبهرة، والتي سُميت على اسم كوكبة أوريون، والتي تظهر كنقطة إشعاع لهذه الشهب.

هذا العام، من المتوقع أن يصل نشاط زخة شهب الجباريات إلى ذروتها في 21 أكتوبر، مما يوفر أفضل فرصة لمشاهدة العرض المذهل. تُعرف هذه النيازك بسرعتها الاستثنائية، حيث تندفع عبر غلافنا الجوي بسرعة مذهلة تبلغ 41 ميلًا في الثانية. غالبًا ما تؤدي السرعة الهائلة للجباريات إلى ظهور خطوط ملونة من الضوء تُعرف باسم "القطارات" والتي يمكن ملاحظتها لعدة ثوانٍ أو حتى دقائق.

وبصرف النظر عن سرعتها، فإن الأوريونيدات معروفة أيضًا بإنتاج الكرات النارية، وهي عبارة عن انفجارات ضوئية مكثفة. على الرغم من ذروة النشاط التي تحدث في 21 أكتوبر، يمكن لعشاق السماء البدء فعليًا في مراقبة الجباريات بعد منتصف ليل أواخر سبتمبر، ويمكن رؤية زخات المطر حتى أواخر نوفمبر.

ومع ذلك، فإن ظروف المشاهدة لذروة هذا العام قد لا تكون مثالية للجميع. من المتوقع أن تشهد أجزاء من تكساس والجنوب الشرقي والشمال الشرقي وشمال غرب المحيط الهادئ والغرب الأوسط سماء غائمة، مما يعيق الرؤية. من ناحية أخرى، فإن تلك الموجودة في الجنوب الغربي والسهول الجنوبية ووسط المحيط الأطلسي ووسط وجنوب فلوريدا لديها توقعات أفضل مع وجود عدد أقل من السحب التي تعيق الرؤية.

في حين أن اكتمال القمر بنسبة 40٪ تقريبًا في ليلة الذروة قد يسرق بعضًا من العرض، فإن الأيام التي تسبق 21 أكتوبر تمثل فرصة ممتازة لاكتشاف الشهب. سيوفر الهلال النحيف يومي 18 و19 أكتوبر ظروف رؤية أفضل.

لذلك، احصل على بطانية، وابحث عن مكان مريح تحت سماء الليل، واستعد للانبهار بالمشهد الكوني المتمثل في زخات شهب الجباريات. إن مشاهدة هذه العروض السماوية هي بمثابة تذكير بالجمال الهائل والعجائب الموجودة خارج عالمنا.

التعاريف:

– زخة الشهب: حدث سماوي يظهر فيه العديد من الشهب (أو الشهب) تشع من نقطة واحدة في السماء.

- مذنب هالي: مذنب دوري يدور حول الشمس مرة كل 76 سنة تقريباً. وهو معروف بمظهره المميز، وقد شوهد آخر مرة من الأرض عام 1986.

مصادر:

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء

- طقس فوكس