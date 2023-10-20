استعد لدش نيزك Orionid في نهاية هذا الأسبوع

لا تفوّت فرصة الاستمتاع بدش نيزك Orionid المذهل الذي سيحدث في نهاية هذا الأسبوع. من المتوقع أن يصل هطول الأمطار إلى ذروته في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد، لكن الشهب المرئية ستتدفق عبر السماء طوال عطلة نهاية الأسبوع بمعدل 10 إلى 20 في الساعة. أفضل وقت لرصد النيزك هو في الساعات الأولى من الصباح، عندما يكون الإشعاع، أو النقطة التي تنطلق منها الشهب، في أعلى مستوياته.

للحصول على أفضل فرصة لرصد النيزك، يقترح الخبراء الخروج لمدة 10 إلى 20 دقيقة على الأقل قبل مراقبة النجوم للسماح لعينيك بالتكيف مع الإضاءة المنخفضة. ومن المثالي أيضًا العثور على مكان بعيد عن التلوث الضوئي مع إطلالة واضحة على السماء المظلمة.

ينجم زخة شهب الجباريات عن حطام مذنب هالي، أحد أشهر المذنبات. على الرغم من أن المذنب لن يكون مرئيًا حتى عام 2061، إلا أنه يترك أثرًا من الحطام الذي تمر به الأرض كل عام، مما يؤدي إلى ظهور الجباريات. وتنتقل حبيبات الغبار المنبعثة من المذنب بسرعة وتتبخر عند دخولها الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ظهور خطوط لامعة تُرى على شكل نيازك. تشتهر Orionids بسطوعها وحركتها السريعة.

بعد ذروة الجباريات، لا يزال هناك خمسة زخات نيزكية أخرى يمكن التقاطها هذا العام، بما في ذلك الثورات الجنوبية، والتوريدات الشمالية، والليونيدس، والجيمينيات، والأورسيدات. بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة أقمار كاملة متبقية في عام 2023 – قمر الصياد، وقمر القندس، والقمر البارد.

عطلة نهاية الأسبوع هذه هي الفرصة المثالية لمشاهدة جمال الكون والتعجب من العجائب السماوية أعلاه. لا تفوّت فرصة مشاهدة زخات شهب الجباريات، وهي عرض مبهر يذكرنا بالأصول القديمة لنظامنا الشمسي.

مصادر:

- سي ان ان

- إيرث سكاي

– جمعية النيزك الأمريكية

- ناسا