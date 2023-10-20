استعد لدش نيزك Orionid المذهل في نهاية هذا الأسبوع

إذا كنت تبحث عن عرض سماوي مبهر، فلا تنس البحث في نهاية هذا الأسبوع لإلقاء نظرة على زخات شهب الجباريات. من المقرر أن يصل الدش إلى ذروته في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد، ولكن يمكن رؤية الشهب المرئية تتدفق عبر السماء طوال عطلة نهاية الأسبوع، بمعدل 10 إلى 20 نيزكًا في الساعة. ويمكن مشاهدة هذا الحدث الفلكي من أي جزء من العالم أثناء الليل.

لتعظيم فرصك في رصد النيزك، يُنصح بالخروج في الساعات الأولى من الصباح. سيكون الإشعاع، وهو النقطة التي يبدو أن الشهب تنطلق منها، في أعلى مستوياته حوالي الساعة الثانية صباحًا في أي منطقة زمنية. ومع ذلك، يشير الدكتور آشلي كينغ، الباحث في علوم الكواكب في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، إلى أن النيازك ستبدأ في الظهور بمجرد حلول الظلام.

أحد العوامل التي يجب مراعاتها هو مرحلة القمر خلال هذا الحدث. في نهاية هذا الأسبوع، سيكون القمر في مرحلة الربع الأول وسيغرب قرب منتصف الليل. وفقا لجمعية النيزك الأمريكية، فإن لمعان القمر قد يتداخل قليلا مع رؤية النيزك. ينصح كينغ بانتظار القمر حتى يستقر على ظروف المشاهدة المثلى. حتى لو كنت في مدينة بها تلوث ضوئي، فلا يزال بإمكانك رؤية بعض الشهب مع القليل من الصبر.

يحدث تساقط شهب الجباريات سنويًا أثناء مرور الأرض عبر الحطام الذي خلفه مذنب هالي. وعندما تدخل الشظايا الغلاف الجوي للأرض، فإنها تخلق خطوطًا مبهرة من الضوء في السماء. تمت تسمية زخة الشهب هذه على اسم كوكبة الجبار، حيث تظهر الشهب وكأنها تشع.

لا تفوت هذه الفرصة لمشاهدة العرض الجميل للألعاب النارية في الطبيعة. ابحث عن مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة، واسترخ واستمتع بالعرض الساحر الذي أحدثه وابل نيزك Orionid.

مصادر:

- إيرث سكاي

– جمعية النيزك الأمريكية