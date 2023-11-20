رحلة أوريون كبسولة التاريخية: شهادة على براعة الإنسان

في عرض رائع للإبداع البشري والتعاون متعدد الجنسيات، حققت كبسولة أوريون، وهي عنصر حيوي في مهمة أرتميس 267,000 التابعة لناسا، علامة بارزة في استكشاف الفضاء. من خلال المغامرة بحوالي 40,000 ميل من الأرض وحوالي 13 ميل من القمر، تجاوزت المركبة الفضائية الرقم القياسي الطويل الأمد للمسافة الذي سجلته مهمة أبولو XNUMX منذ أكثر من خمسين عامًا.

تم التقاط هذه اللحظة الاستثنائية بصريًا في صورة مميزة، تعرض كبسولة أوريون مع الأرض والقمر فيما يبدو أنه "صورة عائلية". وترمز الصورة إلى تتويج لسنوات من التخطيط والتنفيذ الدقيق، وتمثل لحظة محورية في رحلة المهمة.

بدأت الرحلة التاريخية لكبسولة أوريون في 16 نوفمبر 2022، عندما انطلق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي القوي (SLS) التابع لناسا من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. كان هذا الإطلاق، بحمل المركبة الفضائية أوريون غير المأهولة، بمثابة بداية حقبة جديدة في استكشاف القمر.

كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح المهمة هو وحدة الخدمة الأوروبية. تم تصميم هذه الوحدة من خلال التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وفرق الصناعة من أكثر من 20 شركة أوروبية، وقد لعبت دورًا مزدوجًا. فهي لم تدفع كبسولة أوريون فحسب، بل وفرت أيضًا الطاقة اللازمة لعملياتها.

لعبت وحدة الخدمة الأوروبية، المجهزة بـ 33 محركًا، دورًا حيويًا في الحفاظ على مسار كبسولة أوريون. وتجاوزت الوحدة التوقعات، حيث حافظت على 25% من الوقود الدافع وولدت طاقة أكثر بنسبة 15% مما كان متوقعًا، مما أظهر أدائها الاستثنائي.

قدمت المهمة أيضًا صورًا مذهلة، تتضمن استخدام المصفوفات الشمسية للوحدة كـ "عصا سيلفي" لالتقاط صور آسرة. هذه الصور، بما في ذلك صورة تحمل شعار وكالة الفضاء الأوروبية، أسرت العالم، وقدمت منظورًا فريدًا من منتصف الرحلة.

عندما اقتربت كبسولة أوريون من الأرض، انفصلت وحدة الخدمة الأوروبية، التي تفتقر إلى درع حراري، بأمان عن الكبسولة واحترقت فوق المحيط الهادئ دون أن تسبب أي ضرر. استخدمت وحدة طاقم أوريون بعد ذلك تقنية الدخول بالتخطي من أجل الهبوط الآمن قبالة ساحل باجا كاليفورنيا بالمكسيك في 11 ديسمبر 2022.

بناءً على نجاح مهمة Artemis I، فإن المساعي المستقبلية تلوح في الأفق بالفعل. تعتمد مهمة Artemis II، التي من المقرر أن تضم ثلاثة رواد فضاء من ناسا ورائد فضاء من وكالة الفضاء الكندية، يدورون حول القمر، بشكل كبير على الإنتاج التسلسلي لوحدة الخدمة الأوروبية. يؤكد هذا الإنتاج على دور أوروبا المهم في دفع عودة البشرية إلى القمر.

وفي الختام، فإن رحلة كبسولة أوريون التي سجلت الأرقام القياسية خلال مهمة Artemis I تعيد تشكيل التاريخ وتكشف عن إمكانيات جديدة في استكشاف الإنسان للفضاء. ويؤكد هذا الإنجاز المذهل قوة التعاون الدولي والابتكار التكنولوجي، ويضع الأساس لمساعي أكبر خارج كوكبنا.

مصادر:

- وكالة ناسا

- وكالة الفضاء الأوروبية

- Space.com

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي كبسولة أوريون؟

كبسولة أوريون هي مركبة فضائية طورتها وكالة ناسا لاستكشاف الفضاء البشري، وتهدف بشكل خاص إلى تسهيل المهام إلى القمر وما بعده.

س: ما هي مهمة أرتميس الأول؟

مهمة أرتميس XNUMX هي مبادرة طموحة لوكالة ناسا لإعادة البشر إلى القمر. إنها بمثابة مقدمة لمهمات أرتميس المستقبلية، مع التركيز على اختبار الأنظمة والتقنيات المختلفة اللازمة لاستكشاف القمر.

س: ما هي وحدة الخدمة الأوروبية؟

وحدة الخدمة الأوروبية هي أحد مكونات المركبة الفضائية أوريون، وهي مصممة لتوفير أنظمة الدفع والطاقة ودعم الحياة أثناء المهام. تم تطويره من خلال التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية ومختلف فرق الصناعة الأوروبية.

س: كيف تساهم وحدة الخدمة الأوروبية في رحلة كبسولة أوريون؟

تلعب وحدة الخدمة الأوروبية دورًا حيويًا في دفع وتزويد كبسولة أوريون بالطاقة أثناء مهامها. فهو يساعد في الحفاظ على المسار الصحيح ويضمن عمل الأنظمة الحيوية.

س: ما أهمية سجل مسافة كبسولة أوريون؟

تُظهر كبسولة أوريون التي تجاوزت الرقم القياسي للمسافة التي سجلتها مهمة أبولو 13، التقدم التكنولوجي وقدرات استكشاف الفضاء البشري. إنه يمهد الطريق للمهام المستقبلية التي تتطلب تغطية مسافات أكبر بدقة.

س: ما هي تقنية تخطي الدخول التي تستخدمها كبسولة أوريون؟

تقنية الدخول التخطي هي إجراء إعادة الدخول الذي تستخدمه المركبات الفضائية العائدة إلى الأرض. وهو يتضمن الارتداد عمدًا عن الغلاف الجوي لتقليل السرعة وتعديل زاوية العودة، مما يضمن هبوطًا أكثر أمانًا.