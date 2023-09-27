أصول حلقات زحل التي كشفت عنها عمليات المحاكاة الحاسوبية العملاقة

قدمت دراسة جديدة أجرتها وكالة ناسا وجامعة دورهام وجامعة جلاسكو رؤى قيمة حول أصول حلقات زحل الشهيرة. ويشير البحث إلى أن الحلقات ربما تكونت من حطام قمرين جليديين اصطدما وتفتتا منذ مئات الملايين من السنين.

اقترحت الدراسة أن القمرين الأصليين من المحتمل أن يكونا متشابهين في الحجم مع قمري ديون وريا، وهما من أقمار زحل الحالية. كما تم التكهن بأن تكوين هذه الأقمار، إلى جانب الأقمار الأخرى التي تدور حاليًا حول زحل، ربما تأثر بالحطام الذي لم ينتهي به الأمر في الحلقات بعد الاصطدام.

تم الحصول على القياسات السابقة لأنظمة زحل في المقام الأول من المركبة الفضائية كاسيني التي أمضت أكثر من عقد من الزمن في مراقبة الكوكب والمناطق المحيطة به. وبتحليل البيانات الواردة من المركبة الفضائية كاسيني، اكتشف الباحثون أن حلقات زحل أصغر سنا مما كان يعتقد سابقا.

للتعمق أكثر في أصل حلقات زحل، استخدم فريق العلماء الكمبيوتر العملاق COSMA في جامعة دورهام. وباستخدام برنامج سويفت مفتوح المصدر، قاموا بمحاكاة سيناريوهات الاصطدام المختلفة بين الأقمار السابقة في نظام زحل. وقد أجريت عمليات المحاكاة هذه بدقة أعلى بأكثر من 100 مرة من الدراسات السابقة، مما زود العلماء برؤى غير مسبوقة.

بعد تحليل ما يقرب من 200 سيناريو تصادم مختلف، خلص الفريق إلى أن مجموعة واسعة من التأثيرات يمكن أن تبعثر الكمية المناسبة من الجليد إلى حد روش لزحل، حيث ستستقر في الحلقات الجليدية. ويدعم هذا الاكتشاف الفرضية القائلة بأن الحلقات تشكلت من بقايا الأقمار المتصادمة.

علاوة على ذلك، لاحظت الدراسة أن النظريات البديلة لم تتمكن من تفسير تكوين حلقات زحل، لأنها فشلت في تفسير غياب الصخور داخل الحلقات. ولذلك فإن البحث الجديد يساهم بشكل كبير في فهم أصول حلقات زحل.

سوف تستمر الأبحاث المستقبلية في البناء على هذه النتائج وإلقاء المزيد من الضوء على اللغز المثير للاهتمام الذي يحيط بتكوين حلقات زحل المميزة.

مصادر:

- "أصل تأثير حديث لحلقات زحل وأقماره متوسطة الحجم" - مجلة الفيزياء الفلكية

- ناسا

– جامعة دورهام

– جامعة جلاسكو