فهم الانتقال من السلوك العفوي إلى السلوك المتعمد عند الرضع

ألقى باحثون من جامعة فلوريدا أتلانتيك الضوء على عملية انتقال الأطفال من السلوك التلقائي إلى السلوك المتعمد. من خلال دراسة ركزت على الأطفال الرضع، وجد العلماء أنه عندما أدرك الأطفال الرضع أن أفعالهم كانت تتسبب في تحرك الهاتف المحمول، أصبحوا يتم تحفيزهم بشكل متزايد على الحركة، مما أدى إلى حلقة ردود فعل إيجابية.

تضمنت الدراسة ربط أقدام الأطفال الرضع بجهاز محمول مثبت على سرير الأطفال. تسببت كل حركة لأقدام الرضع في تحرك الهاتف المحمول، مما أدى بدوره إلى تحفيز الرضع على الحركة أكثر. سلطت هذه التعليقات الإيجابية الضوء على العلاقة بين السبب والنتيجة بين الرضيع والهاتف المحمول. لاحظ الباحثون أن لحظة الإدراك، التي تميزت بزيادة مفاجئة في معدل حركة الرضع، تمثل "ولادة القوة".

ومن خلال قياس حركات كل من الأطفال الرضع والهواتف المحمولة، كشف الباحثون عن السمات الديناميكية والتنسيقية لهذه اللحظة. وضعت الدراسة "الوكالة" كخاصية ناشئة عن الاقتران الوظيفي بين الكائن الحي والبيئة. واقترحت أن القوة تظهر من خلال عملية التنظيم الذاتي التي تتميز بالحركة والسكون، مما يوفر معلومات ذات معنى للرضع أثناء استكشافهم للعالم.

أبرز سكوت كيلسو، كبير مؤلفي الدراسة، أن الأطفال قادرون على تحقيق الأشياء عن قصد من خلال ديناميكيات التنسيق بين الحركة والسكون. وشددت الدراسة أيضًا على أن الاكتشاف المدفوع بالوكالة له خصائص يمكن ملاحظتها، والتي تم تحديدها من خلال مجموعات متميزة في توقيت ودرجة رشقات نشاط الرضع المكتشفة.

يضيف هذا البحث إلى فهمنا للتطور المبكر للسلوك المتعمد لدى البشر. وتشير إلى أنه منذ سن مبكرة، يكون الأطفال قادرين على التعرف على القوى السببية داخل بيئتهم والتنقل في العالم بقصد.

مصادر:

- جامعة فلوريدا أتلانتيك

– الدراسة نشرت في مجلة العلوم التنموية