حلقات زحل قد تكون نشأت نتيجة اصطدام هائل بين الأقمار، كما تشير عمليات المحاكاة الحاسوبية العملاقة

استخدم جهد بحثي تعاوني بين وكالة ناسا وجامعة دورهام عمليات محاكاة الكمبيوتر العملاق لاقتراح نظرية جديدة حول أصل حلقات زحل. وتشير عمليات المحاكاة إلى أن الحلقات ربما تشكلت من اصطدام هائل بين قمرين جليديين خلال عصر الديناصورات.

يهدف البحث، الذي أجري في مركز أبحاث أميس التابع لناسا والأبحاث الموزعة بجامعة دورهام باستخدام منشأة الحوسبة المتقدمة (DiRAC)، إلى فهم تكوين حلقات زحل وإمكانية الحياة على أقماره. تم إجراء عمليات المحاكاة بدقة أعلى بأكثر من 100 مرة من الدراسات السابقة، باستخدام كود المحاكاة مفتوح المصدر، SWIFT.

تقع حلقات زحل ضمن حدود روش للكوكب، وهو أبعد مدار حيث يمكن لقوة جاذبية الكوكب أن تفكك أجسامًا أكبر من الصخور أو الجليد. كشفت عمليات المحاكاة أن مجموعة واسعة من سيناريوهات الاصطدام يمكن أن تبعثر الكمية المناسبة من الجليد إلى حد روش لزحل، مما يؤدي إلى تكوين حلقاته المميزة.

وقال فنسنت إيكي، الأستاذ المشارك في جامعة دورهام: "هذا السيناريو يؤدي بطبيعة الحال إلى حلقات غنية بالجليد". "عندما تصطدم الأقمار الجليدية السلفية، فإن الصخور الموجودة في قلوب الأجسام تتشتت على نطاق أقل من الجليد المغطي."

علاوة على ذلك، أشارت عمليات المحاكاة إلى أن الاصطدام قد يتسبب أيضًا في اصطدام الحطام بأقمار أخرى في نظام زحل، مما قد يؤدي إلى سلسلة من الاصطدامات.

في حين أن العديد من الأسئلة حول نظام زحل لا تزال قائمة، بما في ذلك إمكانية الحياة على أقماره، فقد قدمت عمليات المحاكاة الحاسوبية العملاقة هذه رؤى جديدة حول أصل حلقات زحل. يفتح البحث آفاقًا جديدة لمزيد من الاستكشاف والفهم لنظام زحل.

مصادر:

- ناسا

– جامعة دورهام

– مجلة الفيزياء الفلكية