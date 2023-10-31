فتح أسرار جانيميد: نظرة فاحصة على أكبر قمر لكوكب المشتري

كشف بحث جديد أجرته مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا عن اكتشاف مذهل حول جانيميد، أكبر أقمار كوكب المشتري. وفقًا للبيانات التي تم جمعها في 7 يونيو 2021، اكتشف جونو أملاحًا معدنية ومركبات عضوية على سطح جانيميد، مما يوفر رؤى حيوية حول أصل القمر وتكوينه.

على عكس أي قمر آخر في نظامنا الشمسي، يتميز جانيميد بمجال مغناطيسي، يحمي تضاريسه المظلمة والمشرقة المتمركزة حول خطوط عرض محددة. يقترح سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو، أن هذه الملاحظة قد تشير إلى وجود بقايا من محلول ملحي عميق في المحيط، والتي وصلت ذات يوم إلى السطح، وهي الآن متجمدة بمرور الوقت.

الحجم الهائل لجانيميد مذهل. يبلغ قطره 3,273 ميلاً (5,268 كيلومترًا)، وهو يفوق حتى كوكب عطارد والكوكب القزم بلوتو من حيث الحجم. اكتشفت مركبة غاليليو الفضائية التابعة لناسا في البداية بحرًا تحت الأرض يتدفق تحت طبقات من الجليد، ومن المحتمل أن يحتوي على مياه أكثر من جميع محيطات الأرض مجتمعة، على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترًا) تحت السطح الخارجي الجليدي.

كشفت الاكتشافات الأخيرة عن المزيد من الألغاز المحيطة بسطح جانيميد. أشارت بيانات أرشيفية من تلسكوب هابل الفضائي إلى تحول مباشر للجليد إلى بخار ماء، هارب من تضاريس القمر الجليدية. يعتقد العلماء أن المظهر المميز والمحزز والمنقوش لجانيميد قد يكون نتيجة اصطدام هائل بجرم سماوي يصل عرضه إلى 90 ميلاً (150 كيلومترًا).

ومن المثير للاهتمام أن المركبة الفضائية Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في طريقها حاليًا إلى جانيميد. ومع وصولها المتوقع في أواخر عام 2034، ستصبح JUICE أول مركبة فضائية تدور حول قمر آخر غير قمرنا، حيث تجري عمليات رصد وتحليق واسعة النطاق لجانيميد، وكاليستو، ويوروبا. تهدف هذه المهمة إلى تعميق فهمنا للأقمار البعيدة والكواكب القزمة داخل نظامنا الشمسي وخارجه.

الآن هو الوقت المناسب لمشاهدة جانيميد بكل مجده. ومع وصول كوكب المشتري وأقماره إلى نقطة التقابل، فإن الأرض في وضع مثالي لمراقبة هذا المشهد السماوي. باستخدام المنظار، يمكن للمرء أن يتعجب من حضور كوكب المشتري المبهر ويلقي نظرة على ثلاثة أو ربما جميع أقمار غاليليو الأربعة: جانيميد، أوروبا، كاليستو، وآيو.

وبينما نواصل كشف أسرار جانيميد، فإن هذه المعرفة المكتشفة حديثًا تفتح الأبواب لمزيد من الاستكشاف وقد تلقي الضوء على تكوين وتطور الأجرام السماوية داخل عالمنا الفسيح.

الأسئلة المتكررة

1. ماذا اكتشفت مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا عن جانيميد؟

اكتشفت مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا أملاحًا معدنية ومركبات عضوية على سطح جانيميد، مما يشير إلى وجود محلول ملحي عميق في المحيط وصل إلى السطح الخارجي للعالم المتجمد.

2. ما حجم جانيميد مقارنة بالأجرام السماوية الأخرى؟

جانيميد هو أكبر قمر في نظامنا الشمسي، حيث يبلغ قطره 3,273 ميلاً (5,268 كيلومترًا). ويفوق حجم كوكب عطارد والكوكب القزم بلوتو.

3. هل يوجد في جانيميد بحر تحت الأرض؟

نعم، يوجد في جانيميد بحر تحت الأرض يتدفق بين طبقات الجليد تحت قشرته الجليدية. قد يحتوي هذا المحيط المخفي على مياه أكثر من جميع محيطات الأرض مجتمعة.

4. ما سبب ظهور السمات السطحية الفريدة لجانيميد؟

يعتقد العلماء أن سطح جانيميد المليء بالثقوب والمحزز والمنقوش ربما يكون ناجمًا عن اصطدامه بجسم سماوي ضخم يصل عرضه إلى 90 ميلًا (150 كيلومترًا).

5. ما هو الغرض من مهمة المركبة الفضائية JUICE التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية؟

تهدف المركبة الفضائية جويس إلى الدوران حول جانيميد، لتصبح أول مركبة فضائية تقوم بذلك حول قمر آخر غير قمرنا. وسيقوم بإجراء عمليات رصد وتحليق واسعة النطاق لكونيميد، ويوروبا، وكاليستو، مما يعزز فهمنا للأقمار البعيدة والكواكب القزمة.

6. كيف يمكنني رؤية جانيميد؟

أثناء معارضة كوكب المشتري، يقترب المشتري وأقماره من الأرض. باستخدام منظار، من الممكن مراقبة جانيميد، إلى جانب أقمار غاليليو الأخرى، أثناء دورانها حول كوكب المشتري.