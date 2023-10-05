دور Sesquiterpenes في تكوين السحابة: رؤى حول مناخ الأرض

اكتشف باحثون في معهد بول شيرير في سويسرا أن عائلة من المركبات العضوية المعروفة باسم sesquiterpenes يمكن أن يكون لها تأثير أكبر بكثير على تكوين السحب مما كان يعتقد سابقا. تطلق الأشجار هذه المركبات عندما تتعرض للضغط، وتتفاعل مع الأوزون والمركبات الأخرى الموجودة في الغلاف الجوي لتكوين مركبات عضوية منخفضة التطاير (ULVOCs).

في ظل ظروف معينة، يمكن أن تنمو المركبات ذات المركبات فائقة الصغر (ULVOCs) بشكل كبير بما يكفي لتتكثف قطرات الماء على أسطحها، مما يؤدي إلى تكوين السحب. للسحب تأثيرات كبيرة على مناخ الأرض، لذلك من المهم فهم دور المركبات ذات المركبات فائقة الصغر (ULVOCs) في النماذج المناخية. أهم الجزيئات المشاركة في تكوين ULVOC هي الأيزوبرين، والمونوتربين، والسيسكيتربين. ومع ذلك، فإن قياس السيسكيتربينات يمثل تحديًا بسبب تفاعلها السريع مع الأوزون وتواترها المنخفض مقارنة بالمواد الأخرى.

أجرى فريق من العلماء، بقيادة لبنى دادا، دراسة في غرفة CERN's Cosmic Leaving Outdoor Droplets (CLOUD) في جنيف لفحص قدرة السيسكيتربينات على تكوين ULVOCs. وسمحت لهم الغرفة بمحاكاة الظروف الجوية وقياس معدلات تكوين السحب. وأظهرت النتائج أنه حتى الزيادة الطفيفة في تركيز السيسكويتيربين تضاعف معدل تكوين السحب.

نظرًا لأن السيسكويتيربين له وزن جزيئي أعلى من الأيزوبرين والمونوتربين، فإنه يشكل جزيئات صلبة بسهولة أكبر، مما يجعله ضروريًا لتكوين السحب. لذلك، يعد تضمين تأثير السيسكيتربين على تكوين السحب في النماذج المناخية أمرًا بالغ الأهمية للحصول على تنبؤات أكثر دقة حول تكوين السحب وتأثيرها على الغلاف الجوي للأرض.

وتمهد الدراسة أيضًا الطريق لإجراء أبحاث مستقبلية حول تأثير الانبعاثات الصادرة عن المركبات الأخرى التي يصنعها الإنسان على المناخ. إن فهم التغيرات التي أحدثها التصنيع ومزيج الغازات البشرية المنشأ مع الغلاف الجوي الطبيعي سيوفر رؤى قيمة حول ماضي ومستقبل مناخ الأرض.

مصادر:

– التقدم العلمي

– معهد بول شيرير