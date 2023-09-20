فسيفساء جديدة تكشف تفاصيل غير مسبوقة عن حفرة شاكلتون في القطب الجنوبي للقمر

أصدرت وكالة ناسا صورة فسيفسائية جديدة لفوهة شاكلتون، وهي حفرة مظللة بشكل دائم تقع في القطب الجنوبي للقمر. توفر هذه الصورة، التي تم إنشاؤها بواسطة كاميرا Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) وفرق ShadowCam، عرضًا نادرًا ومفصلاً للحفرة.

كل من LROC، الذي يدور حول القمر منذ عام 2009، وكاميرا ShadowCam، وهي أداة موجودة على متن المركبة الفضائية التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الكوري والتي تسمى دانوري، والتي تم إطلاقها في أغسطس 2022، يتمتع كل منهما بميزات فريدة لمشاهدة القمر. تم تصميم LROC للعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة ولكن قدرته محدودة على تصوير المناطق المظللة التي لا تتلقى ضوء الشمس المباشر أبدًا. من ناحية أخرى، تعد كاميرا ShadowCam أكثر حساسية للضوء بمقدار 200 مرة من كاميرا LROC، حيث تعتمد على ضوء الشمس المنعكس عن المعالم الجيولوجية للقمر أو الأرض لالتقاط الصور في المناطق ذات الإضاءة الخافتة.

تم إنشاء الفسيفساء الحديثة من خلال الجمع بين الصور من هاتين الكاميرتين، مما يسمح برؤية شاملة لكل من الأجزاء الأكثر سطوعًا والأكثر ظلمة في القمر. تتميز فوهة شاكلتون بأرضيتها المظللة بشكل دائم، وهي مضاءة جزئيًا بنور الشمس عند ثلاث نقاط على حافتها لأكثر من 90% من العام، وذلك بسبب الميل الطفيف لمحور القمر. ويعتقد أن هذه المناطق المظللة يمكن أن تحتوي على خزانات من الجليد المائي، وهو مورد لا يقدر بثمن للبعثات المأهولة المستقبلية إلى القمر.

أبرزت ناسا أيضًا أن هذه المناطق شديدة الإضاءة في حفرة شاكلتون يمكن استخدامها لتسخير الطاقة الشمسية لمعسكر أساسي خلال المهام المستقبلية، مع رحلات إلى المناطق المظللة لاستكشاف الحفرة ذات درجة الحرارة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطب الجنوبي للقمر اتصالاً مستمرًا مع الأرض، مما يجعله موقعًا مثاليًا للاستكشاف.

يوفر إصدار هذه الصورة التفصيلية لحفرة شاكلتون للباحثين رؤى قيمة وفهمًا أفضل لجيولوجيا القمر. كما أنه يمهد الطريق لاستكشاف واستخدام موارد القمر في المستقبل من خلال البعثات البشرية.

مصادر:

- ناسا