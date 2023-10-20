يقوم طاقم البعثة 70 بإجراء دراسات حول صحة الفضاء وعلوم الأرض على محطة الفضاء الدولية

كان طاقم البعثة 70 لمحطة الفضاء الدولية (ISS) مشغولاً بإجراء العديد من الدراسات العلمية ومهام الصيانة. تعمل محطة الفضاء الدولية، وهي مركبة فضائية كبيرة تدور حول الأرض، كمختبر أبحاث وميناء فضائي للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء. لقد تم احتلالها بشكل مستمر منذ عام 2000 من قبل أطقم متناوبة من رواد الفضاء ورواد الفضاء من جميع أنحاء العالم.

إحدى الدراسات التي يتم إجراؤها هي تحليل الحمض النووي، مما يساعد في الحفاظ على سلامة الطاقم والمركبات الفضائية مع تقليل الاعتماد على الأرض. استخدمت رائدة الفضاء ياسمين مقبلي جهاز تسلسل الحمض النووي المحمول لتحديد البكتيريا المستخرجة من عينات مياه المحطة. ستساهم هذه الدراسة التكنولوجية في خطط ناسا للبعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ وما بعدهما.

تتضمن دراسة أخرى استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة صحة رائد الفضاء. ارتدى رائد الفضاء مقبلي سترة Bio-Monitor وعصابة رأس لمدة 48 ساعة لاختبار قدرتهم على مراقبة الصحة مع الحد الأدنى من التدخل في الأنشطة اليومية.

وعمل القائد أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) داخل القبة، واختبر قدرة الكاميرا المتقدمة على مراقبة العواصف الرعدية على الأرض ونشاطها الكهربائي. قد تؤدي البيانات المجمعة إلى تحسين المعرفة الجوية وتؤدي إلى تطبيقات فضائية مستقبلية.

كما تم إجراء عمليات الفحص الروتينية ومهام الصيانة. على سبيل المثال، قام مهندس الطيران في وكالة ناسا، لورال أوهارا، بتصوير أجهزة الطوارئ، وفحص ضغط دمها، وقام بإلغاء تثبيت المكونات من بدلة الفضاء. قام رائد الفضاء ساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية باستبدال المرشحات داخل صندوق قفازات علوم الحياة وقام بتبديل أشرطة العينات داخل مختبر علوم المواد.

ويستعد الطاقم أيضًا للسير في الفضاء، المقرر إجراؤه في الساعة 2:10 مساءً بالتوقيت الصيفي الشرقي. وسيقوم رائدا الفضاء أوليج كونونينكو ونيكولاي بالسير في الفضاء، والذي يتضمن مهام مختلفة خارج محطة الفضاء الدولية.

تساهم هذه الدراسات والمهام المستمرة في فهمنا لصحة الفضاء وعلوم الأرض وصيانة محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

– محطة الفضاء الدولية (ISS): وكالة ناسا

- الحمض النووي: بريتانيكا

- المريخ: ناسا

– وكالة الفضاء الأوروبية: وكالة الفضاء الأوروبية

- جاكسا: الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي

- بتوقيت شرق الولايات المتحدة: TimeandDate.com