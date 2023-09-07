تكنولوجيا جديدة لتتبع الحطام الفضائي الصغير وحماية الأقمار الصناعية

تتعرض الأقمار الصناعية لخطر الاصطدام بشظايا الحطام الفضائي الصغيرة التي لا يمكن اكتشافها حاليًا بواسطة أنظمة مراقبة الحطام الفضائي الحالية. ومع ذلك، تعمل شركة بلجيكية تدعى Arcsec على تطوير أجهزة مبتكرة لتتبع الحطام الفضائي يمكنها اكتشاف الحطام الصغير الذي يصل إلى 1 بوصة (3 سم)، مما يحسن بشكل كبير وعينا بالمخلفات الفضائية وموقعها في مدار الأرض.

تستخدم أجهزة تتبع الحطام الفضائي أجهزة تتبع النجوم، وهي أجهزة استشعار بصرية شائعة الاستخدام في الأقمار الصناعية للحفاظ على اتجاهها عن طريق ضبط ميلها بناءً على مواقع النجوم. تم تصميم أجهزة تتبع النجوم لاكتشاف الأجسام الساطعة مثل النجوم والكواكب على خلفية الفضاء المظلمة. تعمل Arcsec على تطوير وظيفة تسمح لمتتبعي النجوم بتحديد مسارات شظايا الحطام التي تمر أمامهم، وبالتالي توفير بيانات مهمة عن كمية النفايات الفضائية في المدار.

ويمثل الحطام الفضائي مشكلة كبيرة ومتنامية. يوجد حاليًا 34,600 قطعة من الحطام الفضائي يمكن تتبعها يزيد حجمها عن 4 بوصات (10 سم)، لكن يقدر العلماء أن هناك حوالي مليون قطعة من الحطام يتراوح حجمها بين 1 إلى 0.4 بوصات (4 إلى 1 سم) وأكثر من 10 مليون قطعة أصغر من 130 بوصة. وحتى هذه الشظايا الصغيرة يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للأقمار الصناعية العاملة، كما يتضح من حادثة وقعت عام 0.4 حيث أحدثت قطعة من الخردة الفضائية ثقبًا في اللوحة الشمسية للقمر الصناعي.

ستساعد أدوات تعقب الحطام الجديدة من Arcsec على رسم وتتبع مجموعة شظايا الحطام الفضائي الصغيرة التي لم يكن من الممكن تعقبها سابقًا. يمكن لأجهزة استشعار الشركة اكتشاف شظايا صغيرة يصل حجمها إلى 1.2 بوصة (3 سم)، مما يوفر معلومات قيمة لتقييم خطر اصطدام هذه الأجسام بالمركبات الفضائية العاملة. ويمكن إضافة هذه التكنولوجيا عن بعد إلى أجهزة تعقب النجوم الموجودة، مما يسمح بالتنفيذ الفوري.

لقد باعت Arcsec بالفعل ما يقرب من 50 من أجهزة التتبع النجمية للعملاء في جميع أنحاء العالم، وستؤدي إضافة وظيفة تتبع الحطام إلى إنشاء شبكة واسعة النطاق من أجهزة استشعار الوعي الظرفي بالفضاء. حصلت الشركة على منحة لتطوير جهاز الاستشعار وتخطط لإطلاق قمر صناعي تجريبي في أوائل عام 2024. وستكون البيانات المستمدة من شبكة تتبع الحطام المدارية متاحة كخدمة مدفوعة الأجر لمقدمي معلومات التوعية بأحوال الفضاء.

وفي الختام، فإن أجهزة تتبع الحطام الفضائي المبتكرة من Arcsec والتي تعتمد على تقنية تعقب النجوم ستعزز بشكل كبير قدرتنا على اكتشاف وتتبع الأجزاء الصغيرة من الحطام الفضائي. تعتبر هذه التكنولوجيا ضرورية لحماية الأقمار الصناعية من الاصطدامات المحتملة وتقليل المخاطر التي تشكلها مشكلة النفايات الفضائية المتزايدة.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- أركسيك